Adolescentul a derapat pe pârtie și a căzut în albia unui pârâu, de la câțiva metri înălțime. S-a speriat și a rămas nemișcat acolo, iar însoțitorii lui au sunat la 112. La fața locului au intervenit Salvamontul și jandarmii, care au scos copilul din pârâu și apoi l-au coborât de pe pârtie.

Un echipaj SMURD l-a dus la spitalul de pediatrie din Brașov, pentru investigații. Copilul avea un traumatism la șold, care, din fericire, nu a fost grav.

Școala de schi susține că băiatul a căzut pentru că se hârjonea cu un coleg și n-a fost atent la coborâre. Nimeni nu a făcut cercetări în privința accidentului, iar monitorul susține ca pârtia nu era închisă atunci când el și-a direcționat cursanții într-acolo.