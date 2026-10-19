Liceul Teoretic "Báthory István" din Cluj-Napoca a fost vizat, luni, de o ameninţare cu bombă, potrivit site-ului cluj24.ro, citat de News.ro.

"La data de 19 octombrie a.c., la nivelul dispeceratului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj a fost primită o sesizare cu privire la existenţa unei posibile ameninţări de natură a afecta siguranţa, la un liceu din municipiul Cluj-Napoca. În urma sesizării, au fost mobilizate echipaje de poliţie, pentru efectuarea verificărilor necesare. În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate elemente care să indice existenţa unui pericol", a transmis IPJ Cluj.

Pe durata verificărilor, elevii au fost lăsaţi să plece acasă.

"Este Săptămâna Altfel la noi, aşa că lucrurile au fost mai simple", au declarat reprezentanţii unităţii de învăţământ pentru publicaţia citată.