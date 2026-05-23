Acest traseu din Portugalia oferă priveliști spectaculoase, deasupra norilor, asupra insulei și a Oceanului Atlantic, recunoscute la nivel mondial, însă turiștii nu au mai avut acces la el de ani întregi.

După o închidere de doi ani, turiștii vor fi încântați să afle că acest traseu emblematic de drumeție din Madeira a fost redeschis, chiar la timp pentru sezonul de vară.

Legând cele mai spectaculoase și înalte vârfuri ale insulei — Pico do Areeiro, situat la 1.818 metri altitudine, și Pico das Torres, la 1.851 metri — traseul de 7 kilometri oferă priveliști de neegalat. Este vorba despre celebrul traseu PR1 Vereda do Areeiro, care propune o aventură dramatică la mare altitudine, traversând munții și o regiune bogată în biodiversitate.

Redeschiderea consolidează poziția Madeirei ca destinație de top pentru turismul de aventură în aer liber, într-un context în care activități precum mountain bikingul, drumețiile, caiacul și escalada sunt tot mai populare printre vizitatorii insulei.

Parcurgerea traseului durează 3 ore

Parcurgerea traseului durează aproximativ trei ore și jumătate și traversează zona protejată a Masivului Muntos Central, unde pot fi observate păsări native. Specii unice pentru insula din Atlanticul de Nord, precum fâsa lui Berthelot și drepneaua comună, pot fi văzute aici.

Pornind de la spectaculosul punct de belvedere Pico de Areeiro, faimosul traseu îi poartă pe drumeți printr-un labirint de tuneluri săpate în roca vulcanică, de-a lungul unor creste abrupte și printre panorame care te fac să simți că plutești printre nori.

Prin modernizarea traseului, Madeira își demonstrează angajamentul de a investi în infrastructură și în activități turistice orientate către comunitate. Cea mai recentă campanie de conștientizare a organizației Visit Madeira — „Explorează. Respectă. Protejează.” — a fost construită în jurul acestei idei și îi încurajează atât pe localnici, cât și pe turiști să protejeze și să respecte frumusețea insulei.

Care este taxa pentru turiști

În acest context, insula a introdus și un sistem obligatoriu de rezervare, care permite limitarea numărului de vizitatori pe fiecare traseu și aplicarea unor taxe de acces. Pentru accesul pe traseul PR1 Vereda do Areeiro, turiștii vor trebui să plătească 10,50 euro, iar pentru celelalte trasee de drumeție din zonă se aplică o taxă de 4,50 euro.

Mulți dintre cei care au parcurs anterior traseul au avertizat însă asupra condițiilor meteo, recomandând evitarea lui în zilele cu ceață, deoarece efortul depus pentru drumeție poate fi răsplătit cu foarte puține priveliști sau chiar deloc.

Un alt turist a scris: „Peisaje uimitoare și înălțimi amețitoare. A fost nevoie de curaj, mai ales pentru cineva care are puțin vertij. Totuși, a meritat — a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din Madeira. Nu aș recomanda traseul dacă vremea nu este favorabilă.”

Redeschiderea oficială a avut loc în cadrul evenimentului Madeira Island Ultra Trail, desfășurat pe 25 și 26 aprilie.