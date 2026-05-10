Femeia a beneficiat de programul guvernamental portughez „Returning”, destinat emigranților care vor să revină definitiv acasă, potrivt Contacto.

La un an după întoarcere, Vera a primit prima tranșă din sprijinul financiar acordat de stat: 9.000 de euro. Banii sunt oferiți în două etape, iar beneficiarii trebuie să demonstreze că locuiesc și muncesc în Portugalia pentru a primi întreaga sumă.

A plecat din Portugalia la doar 17 ani

Vera spune că a emigrat foarte tânără. A mers mai întâi în Franța, unde a lucrat în agricultură și în depozite, iar mai târziu s-a mutat în Luxemburg. În ultimii ani a fost mamă singură și a trebuit să își crească singură copiii.

În Luxemburg a lucrat într-un supermarket, însă viața nu a fost deloc ușoară. Locuia în chirie, împărțea casa cu alte persoane și încerca să se descurce singură cu fiica sa.

„Câștigi mai mult în străinătate, dar și cheltuiești enorm. Chiriile sunt foarte mari și pierzi multe lucruri importante din viață”, spune ea.

„Nu voi mai emigra niciodată”

După revenirea în Portugalia, Vera și-a găsit rapid loc de muncă. A început într-o fabrică unde ambala pește congelat, iar ulterior s-a angajat ca responsabil de relații cu publicul într-un lanț de fast-food.

Ea recunoaște că diferența salarială a fost un șoc, după veniturile din Luxemburg.

„Să vii din Luxemburg și să trăiești cu 850-900 de euro pe lună nu este ușor. Dar aici sunt fericită și asta contează cel mai mult”, mărturisește femeia.

Vera spune că nu mai are niciun gând să plece din Portugalia și consideră că întoarcerea acasă a fost „cel mai bun lucru” pe care l-a făcut vreodată.

Tot mai mulți emigranți vor să revină acasă

Potrivit datelor Ministerului Muncii din Portugalia, Luxemburg este a cincea țară cu cele mai multe cereri pentru programul de întoarcere a emigranților. Cele mai multe solicitări vin din Elveția, Franța, Marea Britanie și Germania.

Din 2019 și până acum au fost depuse peste 25.000 de cereri, iar aproximativ 70% dintre ele au fost aprobate.

Programul oferă ajutoare financiare persoanelor care revin în Portugalia și își găsesc un loc de muncă sau își deschid propria afacere. În anumite cazuri, suma acordată poate depăși 10.000 de euro.