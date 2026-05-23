Declarațiile lui vin în contextul unor negocieri indirecte dintre emisari iranieni si americani, cu medierea Qatarului și Pakistanului.

Președintele Donald Trump s-a întâlnit vineri cu înalți oficiali din domeniul securității naționale pentru a evalua căile de urmat în războiul cu Iranul.

Donald Trump: ”În ceea ce privește Iranul, marina lor militară nu mai există, forțele lor aeriene au dispărut, totul este distrus, liderii lor nu mai există. Dar dacă stai să te uiți la toate știrile false, ai putea crede că iranienii o duc foarte bine. Nu o duc prea bine. Iranienii nu vor avea niciodată o armă nucleară nouă. Și vom termina cu asta în curând, cu această problemă. Se va termina în curând”.

Totuși, nemultumit de ritmul lent în care decurg negocierile, Donald Trump nu exclude reluarea acțiunilor militare, potrivit unor surse CNN.

Iranienii spun că ”sunt mai pregătiți ca niciodată”

Pe de altă parte, președintele american a renunțat la planurile de a călători spre Bahamas, în acest weekend, unde are loc nunta filui său, Donald Trump Jr. Semn că războiul în Iran ar putea reîncepe în orice clipă.

General Hassanzadeh, comandant, Garda Revoluționară Islamică: ”Toate forțele noastre armate sunt mai bine pregătite ca niciodată. Sunt pe deplin și ferm pregătite, astfel încât, dacă inamicul ar comite o greșeală și ar face din nou o estimare greșită, ar primi un răspuns mai dur și mai dureros decât înainte”.

Între timp, la Teheran au ajuns echipe de negociere din Qatar și Pakistan și au purtat discuții cu oficialii iranieni, până târziu în noapte. Teheranul a transmis, apoi, că există încă diferențe "profunde" între pozițiile iraniană și americană și că ajungerea la un acord va necesita "mai mult timp și negocieri suplimentare".