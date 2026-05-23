În 2023, femeia în vârstă de 35 de ani, angajată a unei companii din zona Varese, născuse recent un băiețel. Ea s-a întors mai devreme din pauza de prânz pentru a se odihni: instanța a declarat măsura disciplinară nulă și neavenită.

Adormise în birou timp de treizeci de minute, doar pentru a recupera din somnul pierdut în nopțile nedormite petrecute îngrijindu-și nou-născutul. Din acest motiv, în aprilie 2023, o angajată administrativă de 35 de ani, încadrată cu contract pe perioadă nedeterminată la o companie din provincia Varese, a fost concediată în luna mai. Potrivit publicației Corriere della Sera, după o lungă bătălie juridică, Secția a doua civilă a Tribunalului din Varese a declarat sancțiunea disciplinară nulă și neavenită, relatează ilfattoquotidiano.it.

Ce a hotărât judecătoarea

La acel moment, femeia suferea și de anxietate și atacuri de panică și ieșise în pauza de prânz în jurul orei 13:00. După o jumătate de oră, s-a întors mai devreme la birou pentru a se odihni, petrecând ultimele 30 de minute ale pauzei pe canapeaua din camera destinată alăptării.

Ceea ce a trădat-o însă a fost faptul că și-a pontat instinctiv badge-ul de acces la intrare: pentru șefii ei, acest gest a reprezentat o abatere suficient de gravă pentru o sancțiune disciplinară severă. Pentru judecătoarea Federica Cattaneo, însă, pontarea anticipată la întoarcerea la serviciu este un aspect irelevant și insuficient pentru a justifica o sancțiune atât de drastică. În plus, se arată în hotărâre, femeia revenise din concediul de maternitate în ianuarie, după ce își născuse fiul în iunie anul precedent. Prin urmare, concedierea a fost dispusă înainte ca minorul să împlinească un an, practică interzisă de legislația italiană.

Magistratul a constatat că fapta angajatei nu întrunea în niciun fel condițiile pentru concediere disciplinară sau abatere gravă. Comportamentul acesteia ar fi trebuit sancționat, cel mult, printr-o măsură disciplinară ușoară, nu prin concediere. Între timp, femeia a refuzat reintegrarea în funcție, deoarece își găsise deja un nou loc de muncă la o altă companie din zonă. Acum, compania din Varese va trebui să îi plătească despăgubiri echivalente cu cincisprezece salarii lunare, estimate la aproximativ 35.000 de euro, pe lângă plata compensației de concediere, a contribuțiilor restante și a dobânzilor acumulate de la data concedierii.