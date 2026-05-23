Filmul ”Fjord”, regizat de Mungiu, a primit o distincție cu tradiție în Franța. De ce este important premiul François Chalais

Potrivit unui comunicat, premiul François Chalais este decernat în fiecare an cu o seară înaintea ceremoniei de premiere a Competiției Oficiale și recompensează un film dedicat valorilor jurnalismului.

Acordat anual în parteneriat cu France Télévisions, precum și cu Festivalul de Film de la Cannes, Premiul François Chalais a fost creat în 1996 de soția sa, Mei-Chen Chalais, ca omagiu adus activității marelui reporter și om de cinema care a acoperit aproape cincizeci de ediții ale Festivalului de Film de la Cannes.

“În timpul documentării și realizării filmului, am încercat să explorez, să învăț, să pun la îndoială și să înțeleg. Ar fi un mare eșec pentru mine dacă ”Fjord” nu ar face decât să confirme ideile pe care le aveați deja înainte de a-l viziona.”, spune Cristian Mungiu, conform sursei citate.

”Fjord” este un proiect bazat pe documentarea pe termen lung a mai multor cazuri care au ajuns în presă și care reflectă diferențele de viziune asupra vieții, educației și valorilor între grupuri cu o așa-numită orientare progresistă și grupuri cu așa-numite viziuni „tradiționale”.

”Fjord” face parte din preocupările regizorului Cristian Mungiu legate de schimbările care au zguduit și remodelat lumea în contextul globalizării, migrației, democratizării exprimării și al viziunilor de tip „post-adevăr”, teme explorate deja în ”R.M.N.” și ”Jaful secolului”.