Oficialii britanici sugerează înființarea unei piețe unice pentru comerțul cu mărfuri cu UE, ca parte a următoarei faze a resetării Brexitului, scrie sâmbătă BBC.

Personalități din industrie informate despre această mișcare au declarat că ideea nu a fost dusă mai departe în acest moment, deoarece atenția Londrei se concentrează asupra detaliilor negocierilor existente privind comerțul cu alimente, produse agricole și energie.

Acțiunea demonstrează o ambiție suplimentară semnificativă pentru o relație economică post-Brexit mai strânsă, înaintea unui summit în următoarele săptămâni.

Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană începând cu 31 ianuarie 2020, în urma unui referendum național care acum este regretat. În prezent, majoritatea englezilor se arată dispuși să renunțe la Brexit, iar Regatul Unit este mai pregătit ca niciodată să se întoarcă în Uniunea Europeană.

De săptămâni întregi, ministrul de Finanțe Rachel Reeves și prim-ministrul Sir Keir Starmer au solicitat public o relație economică mult mai strânsă cu UE în următoarea fază a discuțiilor post-Brexit.

Au existat însă puține detalii publice despre ce a însemnat acest lucru dincolo de discuțiile existente privind tratamentul pieței unice pentru comerțul cu alimente, produse agricole, electricitate și comercializarea emisiilor.

Oficialii britanici sugerează însă acum că agenda pentru următorul summit ar putea fi mult mai ambițioasă, cu o opțiune care să acopere comerțul fără fricțiuni în cadrul unei piețe unice Regatul Unit-UE pentru toate mărfurile.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a refuzat să comenteze propunerea Regatului Unit către The Guardian, care a relatat prima dată știrea, dar a declarat că „vede posibilitatea de a aprofunda” cooperarea industrială în domeniul apărării, invocând dorința Regatului Unit de a purta discuții privind un împrumut pentru Ucraina.

Summit în iulie privind relația dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană

Guvernul nu a confirmat detaliile niciunei conversații, dar a recunoscut că o serie de opțiuni au fost prezentate UE în ultimele luni și că discuțiile sunt în curs de desfășurare.

Grupurile de afaceri britanice au fost informate cu privire la această mișcare a Londrei, dar și în privința opoziției dinspre UE, conform căreia o cerere atât de ambițioasă nu ar fi negociabilă, având în vedere limitele existente ale guvernului englez privind, de exemplu, libertatea de mișcare.

Unii miniștri consideră că schimbările semnificative recente ale poziției SUA față de Europa ar putea duce la o gândire mai flexibilă în capitalele continentale cu privire la oportunitățile de reintegrare economică între Regatul Unit și UE. Un summit este așteptat în iulie.

În recentul discurs al Regelui, guvernul a anunțat un proiect de lege privind parteneriatul european, care va oferi o metodă prin care legislația Regatului Unit și a UE ar fi aliniată în sectoarele relevante care sunt negociate, de exemplu, comerțul cu alimente. Guvernul ar putea folosi, de asemenea, această cale legală pentru a face același lucru în orice alt sector.