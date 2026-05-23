Era 3 ianuarie, într-o dimineață geroasă de sâmbătă, iar spitalul din apropiere avea relativ puțini pacienți în acel weekend de după sărbători, scrie The Guardian.

Privind afară, și-a dat seama că mirosul venea de la generatorul de urgență – o instalație uriașă, zgomotoasă și veche de zeci de ani aflată în subsolul spitalului. Asta însemna că unitatea medicală nu mai primea energie din rețeaua electrică și, implicit, că urma un weekend dificil.

Deși un generator de urgență poate menține un spital funcțional, acesta are limite. Intervențiile chirurgicale trebuie anulate, iar nimeni nu poate garanta cum se va comporta un astfel de sistem dacă funcționează continuu timp de mai multe zile. Rezervorul generatorului de la spitalul Immanuel avea aproximativ 3.000 de litri de motorină, iar Brandt calculase că acesta consuma în jur de 550 de litri pe zi.

Când operatorul rețelei electrice a informat spitalul că întreruperea ar putea dura până la sfârșitul săptămânii următoare, Brandt a fost trimis de urgență să procure combustibil suplimentar de la cea mai apropiată stație alimentată încă de rețea. În același timp, aflase că un centru de îngrijiri paliative din apropiere urma să își transfere pacienții către spital.

Ceea ce Brandt nu știa – și ceea ce i-ar fi înrăutățit și mai mult starea de spirit – era faptul că spitalul fusese deconectat de la rețea după ce, cu doar câteva ore mai devreme, în jurul orei 06:00, persoane necunoscute incendiaseră cinci cabluri de înaltă tensiune fixate sub un pod de peste Canalul Teltow, în sudul Berlinului.

Aproape toți cei aproximativ 36.000 de kilometri de cabluri electrice din Berlin sunt îngropați în subteran, însă există puncte vulnerabile, mai ales în zonele unde traversează cursuri de apă. Cele cinci cabluri afectate, fiecare având aproximativ 10 centimetri grosime, plecau de la o centrală pe gaz și alimentau aproximativ 45.000 de locuințe, 2.200 de companii și patru spitale.

Fotografii publicate ulterior de operatorul de stat Stromnetz Berlin au arătat cablurile arzând puternic deasupra resturilor în flăcări.

Patru districte ale orașului au fost afectate. Chiar dacă alimentarea a fost restabilită pentru 10.000 de locuințe până a doua zi, alte 35.000 au rămas fără electricitate încă cinci zile. A fost cea mai gravă pană de curent înregistrată la Berlin de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

La câțiva kilometri distanță, atacul i-a creat probleme și lui Michael Schmidt, directorul spitalului Hubertus, o unitate mult mai mare unde erau programate mai multe operații în acea dimineață.

„A fost bine că s-a întâmplat înainte de ora 08:00, astfel încât nimeni nu era deja pe masa de operație”, a declarat acesta.

În câteva ore, Schmidt a început să pregătească evacuarea celor 150 de pacienți internați, deoarece, deși generatorul funcționa, sistemul de încălzire cedase. S-a descoperit că pompele care alimentau sistemul cu gaz erau amplasate în afara spitalului și nu erau conectate la generator.

„În acea dimineață erau aproximativ minus un grad Celsius. Dacă temperatura ar fi scăzut mai mult, am fi avut o problemă serioasă”, a explicat el.

În cele din urmă, tehnicienii au găsit o soluție pentru a redirecționa energia către pompele de gaz, iar operatorul rețelei a reușit să restabilească alimentarea celor patru spitale până a doua zi dimineață.

Pentru locuitorii din zonă, însă, situația a rămas dificilă încă cinci zile. Persoane în vârstă au fost relocate în spații de urgență, iar televiziunile locale au difuzat numeroase reacții ale cetățenilor nemulțumiți de lipsa informațiilor și de modul în care autoritățile au gestionat criza.

„Era o atmosferă aproape distopică”, își amintește Schmidt.

Ulterior, acesta a aflat că pana de curent fusese provocată intenționat, aparent din motive politice.

„Cred că persoanele sau organizația care a făcut asta nu au anticipat pe deplin consecințele. Nu toți cei care locuiesc aici sunt bogați. Sunt oameni în vârstă care au nevoie de ajutor, atât în spitale, cât și acasă. Nu au lovit sistemul, au lovit oameni obișnuiți. Și am avut noroc că am scăpat relativ ușor”, a spus el.