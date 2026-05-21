Conform primelor elemente citate de media locale portugheze, femeia şi partenerul său i-ar fi abandonat pe copii lăsându-le rucsacuri în care se aflau apă, biscuiţi, fructe şi haine de schimb, nu însă şi documente de identitate.

Potrivit acestor informaţii, cei doi adulţi i-ar fi legat la ochi pe băieţi, făcându-i să creadă că jucau un joc, după care au plecat cu maşina.

Tatăl copiilor, care este despărţit de mama lor, s-a prezentat spontan la poliţie şi a depus plângere pentru răpire de minori. 'Şi el, la fel ca toată lumea, nu înţelege' ce s-a întâmplat, a spus Richert.

Familia femeii îi semnalase dispariţia îngrijorătoare pe 11 mai.

Ancheta a stabilit că mama plecase cu maşina. 'Am putut să o localizăm succesiv în sudul Franţei, în Spania şi în Portugalia, dar nu am putut să intrăm în contact cu ea', a relatat procurorul Richert.

Mama copiilor, găsită într-un bar

Mama copiilor a fost găsită împreună cu partenerul ei într-un bar din Fátima. Poliția a declarat că a primit o sesizare conform căreia un cuplu cu comportament suspect fusese văzut în Fátima. Ofițerii s-au deplasat la un bar din oraș, unde au confirmat că era vorba de mama copiilor abandonați și de partenerul acesteia. Vehiculul cu care călătoreau se afla în apropiere, potrivit publicației locale Publico.

În Portugalia, de asemenea, a fost deschisă joi dimineaţă o 'procedură judiciară urgentă' pe lângă tribunalul pentru familie şi minori din Santiago di Cacem, în sudul ţării, a indicat pentru AFP parchetul general.

'Copii au fost duşi la spital, unde se află sub observaţie', a adăugat parchetul, fără alte precizări.

Cei doi băieţi au fost găsiţi marţi seară pe drumul naţional 253 care leagă oraşul Alcacer do Sal de staţiunea Comporta, a informat jandarmeria portugheză, care a deschis la rândul său o anchetă. Cei doi copii au fost găsiţi, plângând, de către un automobilist, care i-a dus până la brutăria familiei sale, după care a alertat autorităţile.

'I-am întrebat dacă le place îngheţata, şi le-am dat să mănânce, le-am dat câteva jucării şi au rămas acolo, ocupaţi', a povestit Alexandre Quintas, pentru site-ul Observador.

Potrivit Expresso, autorităţile portugheze încearcă acum să încredinţeze copiii unui tutore sau unei familii de plasament, înainte de revenirea lor probabilă în Franţa în familia tatălui lor.