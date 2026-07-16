De pildă, în Spania, camerele instalate pe şosele nu monitorizează doar viteza, ci şi dacă pasagerii poartă centura de siguranţă. Iar în Grecia, folosirea telefonului în timp ce conduceți este taxată cu sute de euro.

Fermecătoarea Grecie - ţară vizitata anual de sute de mii de români- are cele mai multe sancțiuni pentru șoferii indisciplinați.

Aici, folositea telefonului poate atrage o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile. Iar recidiva este și mai aspru sancționată.

REGULI DE CIRCULAȚIE ÎN GRECIA

Utilizarea telefonului mobil în timpul mersului fără provocarea unui accident rutier, este sancționată cu:

-amendă de 350 euro;

-suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile.

Recidive:

-prima recidivă: amendă de 1.000 euro și suspendare permis pentru 180 de zile;

-a doua recidivă: amendă de 2.000 euro și suspendare permis pentru 1 an.

SURSA: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Apoi, şoferii fără centura de siguranță vor scoate din buzunar 350 de euro, iar pasagerii riscă să plătească 150 de euro, pentru aceeaşi faptă. Dacă repetați greşeală vă puteţi pierde permisul un an.

Adonis Prinianakis, ghid de turism în Grecia: ”N-are voie să fumeze șoferul în prezența copilului și să arunce, bineînțeles, țigara afară pentru acum la noi vara e pericol de incendiu. N-are voie șoferul să mănânce la volan în timp ce conduce".

Poliţiştii greci acordă mare atenţie şi trusei medicale, care trebuie să conţină obligatoriu 16 elemente, în termen de valabilitate, precum pătura izotermică, măşti de protecţie, set de plasturi, foarfecă și pansamente sterile.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, în Muntenegru, autoturismele cu numere străine sunt ținta serviciilor de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar. Iar în Bulgaria, folosirea centurii de siguranță este obligatorie pentru toți cei din mașină.

Țările în care poți să conduci dacă ai băut o bere sau un pahar de vin

Și tot în Bulgaria, dar și în Spania, Italia și Austria există radare care calculează viteza medie a mașinii, pe o porțiune de câțiva kilometri. Iar în Peninsula Iberică, monitorizarea se face inclusiv din aer.

Daniel Țecu, preşedinte Federaţia Asociaţiilor de Români din Europa: ”Sunt elicoptere poziționate în așa fel încât nu le vezi, efectiv cu obiective foarte performante văd dacă ai centură de siguranță, dacă vorbești la telefon, dacă atingi telefonul. În general, amenzile vin acasă prin poștă, și cu fotografie”.

Gabriela Petcana, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism Sud-Vest: ”Faptul că noi nu respectăm sau nu știm legislația respectivă nu ne exonerează de absolut nimic, fără doar și poate își poate afecta starea, concediul".

Țări care permit o alcoolemie de până la 0.5% grame de alcool pur la un litru de sânge:

- Austria

- Belgia

- Bulgaria

- Danemarca

- Finlanda

- Franța

- Germania

- Irlanda

- Italia

- Luxemburg

- Țările de Jos

- Portugalia

- Slovenia

- Spania

- Elveția

SURSA European Road Safety Observatory – Safety Performance Indicator: Alcohol and Drugs

Unele țări permit o alcolemie de până la 0.5% grame de alcool pur la un litru de sânge, ceea ce înseamnă un pahar de vin sau o bere. Specialiștii le recomandă tuturor turiștilor să consulte informațiile publicate de Ministerul Afacerilor Externe înainte sa plece la drum.