Algele au invadat luciul apei, în unele locuri mirosul este greu de suportat, iar turiștii se plâng de priveliște. Plantele au acoperit și motoarele bărcilor, iar proprietarii ambarcațiunilor trebuie să facă mai multe manevre până ies din zonă.

Specialiștii spun că este un fenomen normal, provocat de încălzirea apei, dar deocamdată nimeni nu se grăbește să curețe locul. Turiștii care se plimbă prin Portul Tomis strâmbă din nas și se uită cu uimire la ce văd în jur.

"-Destul de murdar, aș spune.

-Ați mai văzut atâtea alge?

-Nu, n-am mai văzut.

-Cum arată?

-Urât, ar trebui curățat".

"De 70 de ani de când sunt în Constanța, chiar n-am văzut niciodată așa. E degradant că nu se ocupă nimeni de ele".

"-Ați mai văzut atâtea alge?

-Aicea nu, am mai fost aicea, ca anul acesta nu.

-Arată rău?

-Arată foarte urât, adică ambarcațiunile acestea sunt frumoase, fiecare mai de care. Acest peisaj încurcă frumusețea de care am avea parte”.

În locul apei limpezi, în Portul Tomis este un covor gros de alge verzi care acoperă aproape tot luciul apei. Bărcile sunt înconjurate de mult verde și, în unele locuri, mirosul este unul greu de suportat. Algele se agață de bărci și ajung inclusiv la elice și motoare.

”-A prins iarbă, alge la elice?

-Motoarele, o toacă, o taie.

-Dar totuși trebuie curățat?

-Trebuie curățată, da. Sunt inestetice, dar probabil că cineva le va curăța, nu știu".

Algele nu sunt periculoase pentru populație

Nemulțumiți sunt și administratorii teraselor de pe faleză care au de piedut.

Ștefan Frânculescu, manager terasă: "Turiștii care vin se uită puțin cu dezgust, vă spun sincer, am observat treaba asta. Recenziile sunt puțin negative din cauza algelor care sunt aici, plus de asta e un miros un pic destul de deranjant aș zice. Să stai la masă, servești ceva, să vezi algele".

Marian Constandache, manager terasă: "Apa arată deplorabil, e situația asta de trei săptămâni, clienții sunt nemulțumiți, deja a început să miroasă, a mâl mai exact. S-au făcut sesizări, a încercat să se curețe, după curățarea lor, au apărut mai multe, înfloresc parcă tot mai tare".

Am dus o probă de apă la Institutul Național de Cercetări Marine Grigore Antipa. Specialiștii au identificat două tipuri de alge. Ulva și Cladophora, alături de o altă plantă acvatică.

Oana Marin, cercetător INCDM: "Este o consecință a temperaturii ridicate, evident a unei circulații a masei de apă reduse. Este o dezvoltare de alge și în același timp a unei plante acvatice care crește în această zonă. De obicei, aceste zone portuare sunt zone semiînchise, unde circulația apelor este relativ redusă. Aceste alge și această planta acvatică nu este periculoasă pentru populație”.

Reprezentanții companiei private care administrează bazinul Portului Tomis ne-au transmis că operațiunea de îndepărtare a algelor este în desfășurare. În plus, societatea a contractat alte companii specializate pentru colectarea și preluarea algelor.