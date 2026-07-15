Toaletele publice există încă din perioada romană, când intimitatea nu era o prioritate. Vizitele la toaletă aveau loc, de regulă, în comun, fără cabine sau pereți despărțitori. Din fericire, standardele au evoluat considerabil, iar inovațiile în domeniu sunt în plină dezvoltare, potrivit Express.

Un oraș din Noua Zeelandă a construit chiar toalete publice în formă de homari, după cum a relatat anterior Express. Dar care sunt locurile cu cele mai bune toalete publice din lume?

Japonia

Igiena este, fără îndoială, cel mai important aspect când vine vorba despre toaletele publice, iar Japonia ocupă primul loc. Toaletele din Tokyo au fost desemnate cele mai curate din lume într-un studiu realizat anterior de echipa CrewCare.

În plus, utilizarea lor este gratuită, majoritatea toaletelor publice din Japonia fiind impecabil întreținute.

Acestea sunt și extrem de tehnologizate. Utilizatorii pot apăsa un buton care redă ciripit de păsări sau muzică pentru a masca zgomotele produse în timpul folosirii toaletei. Bideurile sunt dotate cu funcții de reglare a presiunii și poziției jetului de apă.

Dacă vreți o experiență inedită, puteți încerca toaletele publice transparente din Japonia, unde pereții de sticlă devin opaci în momentul în care cabina este ocupată.

Norvegia

Norvegia a fost desemnată anterior țara cu cele mai bune toalete publice din lume, iar dacă vreți să vă bucurați și de o priveliște spectaculoasă, această destinație este greu de egalat.

Design Curio a inclus toaletele de la punctul de belvedere Stegastein printre cele mai impresionante din lume. Aici se formează adesea cozi de turiști care admiră panorama asupra fiordului Aurlandsfjord.

Majoritatea toaletelor de pe traseele turistice Norwegian Scenic Routes sunt proiectate de birouri de arhitectură din Norvegia, astfel încât fiecare oprire oferă o experiență plăcută.

Franța

Găsirea unei toalete publice poate fi uneori dificilă, însă turiștii care vizitează Parisul nu ar trebui să întâmpine această problemă. Un studiu realizat de Digg a arătat că capitala Franței are cele mai multe toalete publice raportate la suprafață dintre toate marile orașe.

Acestea sunt cunoscute sub denumirea de „sanisettes”, funcționează, în general, între orele 06:00 și 22:00 și pot fi folosite gratuit.

Marea Britanie

Regatul Unit nu excelează la capitolul toalete publice. Un studiu realizat anterior de Victorian Plumbing a arătat că numărul acestora a scăzut de la 6.087 la 3.990 în ultimii zece ani.

Exeter este orașul britanic cu cele mai multe toalete publice raportate la 100.000 de locuitori, respectiv 38,7, potrivit datelor QS Supplies din 2026.

La nivel mondial, orașul Chiang Mai, din Thailanda, deține cel mai mare număr de toalete publice raportat la populație, cu 92,7 la 100.000 de locuitori, fiind lider în rândul marilor orașe ale lumii.