Localitatea Varenna se confruntă cu un număr tot mai mare de turiști, iar autoritățile au decis să introducă reguli noi pentru a păstra aspectul pitoresc al satului și pentru a asigura liniștea celor aproximativ 650 de locuitori permanenți, potrivit The Guardian.

Potrivit noilor reguli, este interzisă plimbarea prin sat fără tricou sau în costum de baie, astfel de ținute fiind permise doar pe plajele de pe malul lacului sau în timpul plimbărilor cu barca pe Lacul Como. Cei care încalcă regulamentul riscă amenzi cuprinse între 50 și 200 de euro.

Noi reguli pentru grupurile turistice

De asemenea, grupurile de turiști au fost limitate la maximum 25 de persoane și nu mai au voie să blocheze străduțele înguste pietruite ale localității. Totodată, ghizii turistici nu mai pot folosi portavoce sau alte sisteme de amplificare a vocii.

„Varenna este un sat minunat și suntem mândri să primim în fiecare an sute de mii de vizitatori din întreaga lume”, a declarat primarul Mauro Manzoni. „Însă calitatea vieții locuitorilor noștri nu poate fi sacrificată de dragul turismului de masă.”

Regulile au intrat în vigoare în urmă cu câteva zile și au fost bine primite de localnici, în special cele privind codul vestimentar.

„Pe plajă poți face ce vrei, dar când te plimbi prin sat sau intri în magazine, restaurante, biserici ori în piața centrală, trebuie să fii îmbrăcat decent”, a declarat un comerciant pentru postul italian TGCom24.

Un alt proprietar de magazin a spus că măsura era necesară și că „important este să fie și aplicată”.

Varenna nu este singura destinație italiană care încearcă să limiteze efectele turismului excesiv. În 2022, fostul primar al orașului Sorrento a introdus amenzi consistente pentru persoanele care se plimbau în costum de baie sau la bustul gol pe străzile orașului, calificând acest comportament drept „indecent” și dăunător imaginii stațiunii.

În Portofino, una dintre cele mai exclusiviste localități de pe coasta Liguriei, autoritățile au interzis în 2023 oprirea pentru selfie-uri în anumite zone, desemnate drept „zone fără staționare”, pentru a preveni aglomerația provocată de turiști.