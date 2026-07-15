Și așa, turiștii spun că această vacanță îi costă mai mult decât cea de anul trecut. Potrivit celor din domeniu, gradul de ocupare pe litoral este de 65-70%. Eforie Nord, Mamaia și Neptun-Olimp sunt stațiunile cu cei mai mulți oaspeți. Oamenii s-au orientat spre hoteluri de 3 și 4 stele. Oamenii se plâng, în primul rând, de prețul meselor de la restaurant.

În mod tradițional, la mijlocul lunii iulie, când e vârf de sezon pe litoral, cazarea se scumpea, în medie, cu 10-20%, potrivit agenților de turism. Acum...

Camelia Ciurea, manager agenție de turism: „Fiind un an puțin mai dificil, hotelierii mențin tarifele în continuare și, în același timp, vin cu oferte speciale: plătești trei nopți, a patra este gratuită, beneficiază la un sejur de 4-5 nopți de plajă privată gratuită, hotelurile cu all inclusive vin cu oferte speciale pentru cei”.

Ștefan Necula, manager agenție de turism: „Avem oferte care sunt cu 10% mai mici decât au fost anul trecut”.

Cristian Bărhălescu, președinte ANAT: „Prețul este cel care dictează și hotelierii au înțeles că, decât să țină camerele goale la un preț ridicat, mai bine le au pline la un preț corect, la un preț pe care îl reglează piața”.

Hotelierii și comercianții mențin tarifele

Inclusiv comercianții sunt ceva mai rezervați.

Reporter: „De ce ați luat această decizie de a nu crește tarifele?”

Andreea Popa, manager autoservire: „Păi nu e nevoie, prețurile sunt accesibile așa cum sunt acum și nu este cazul să le creștem”.

Corespondent Știrile Pro TV: „Pe litoral, gradul de ocupare este de 65-70%, deși suntem în vârful sezonului estival. Cei care fac rezervări acum aleg în special stațiunile Eforie Nord, Mamaia și zona Neptun-Olimp și preferă hotelurile de 3 și 4 stele”.

Sunt cu aproximativ 10% mai puțini turiști la mare față de iulie 2025.

Femeie: „Sunt dezamăgită că nu mai este atâta lume. Cum era odată”.

Cât costă cazarea pe litoral în această perioadă

În această perioadă, în Mamaia, o cameră la un hotel de trei stele costă 220 de lei pe noapte. În Eforie, două persoane plătesc 260 de lei fără mic dejun, iar în Neptun, camera costă 370 de lei, cu mic dejun și cu acces la plajă.

Corespondent Știrile Pro TV: „În jur de 100.000 de turiști sunt în acest moment în stațiunile de pe litoralul românesc. Reprezentanții din turism mi-au transmis că cei care ajung în această perioadă la mare stau, în medie, 4-5 nopți și aleg hotelurile în regim all inclusive, cu facilități pentru copii, de trei și patru stele. Noi transmitem acum din stațiunea Mamaia. Vedeți în imagini, sunt turiști pe plajă la această oră. Apa mării s-a mai încălzit puțin, are 22-23 de grade Celsius, iar meteorologii spun că zilele viitoare pe litoral va fi foarte cald, vom avea 29-30 de grade Celsius. Sunt posibile ploi slabe de vară, pe timpul zilei”.