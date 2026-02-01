Începând de duminică, 1 februarie, turiştii trebuie să achite un bilet de intrare de 2 euro pentru a se apropia de Fontana di Trevi, o capodoperă barocă din secolul al XVIII-lea care atrage în fiecare an milioane de vizitatori din întreaga lume.

Această decizie, evocată în 2024 şi anunţată oficial în decembrie anul trecut de primarul Romei, Roberto Gualtieri, face parte dintr-o politică mai amplă de reglementare a fluxurilor turistice şi de conservare a patrimoniului. Accesul la zona din imediata apropiere a fântânii — în special treptele care mărginesc bazinul, unde vizitatorii aruncă în mod tradiţional o monedă pentru a-şi pune o dorinţă — este acum rezervat deţinătorilor de bilete vândute în fiecare zi între orele 9:00 şi 22:00.

Piazza di Trevi rămâne accesibilă gratuit pentru toată lumea: fântâna poate fi admirată în continuare din exteriorul spaţiului închis.

Autorităţile au susţinut că această taxă modestă de intrare are scopul de a limita aglomeraţia care ajunge până la 30.000 de vizitatori pe zi în sezonul de vârf, creând aglomerări uneori indisciplinate şi riscuri pentru monument. Roberto Gualtieri reaminteşte că aproape nouă milioane de turişti au vizitat zona din jurul sitului între 1 ianuarie şi 8 decembrie 2025, ilustrând amploarea provocării.

Cine este scutit

Accesul gratuit se menţine pentru:

· rezidenţii din Roma şi metropola sa;

· copiii sub 5 ani;

· persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora.

Această distincţie reflectă obiectivul declarat de a nu descuraja vizitele locale, controlând în acelaşi timp accesul fluxurilor turistice internaţionale.

Fântâna nu este un caz izolat. În Roma, municipalitatea multiplică măsurile pentru a gestiona mai bine frecventarea turistică a centrului istoric. Cetatea eternă intenţionează astfel să aplice acelaşi principiu la alte cinci situri care până acum erau gratuite — Vila lui Maxentius, Muzeul Napoleonian, Muzeul Giovanni Barracco, Muzeul Carlo Bilotti şi Muzeul Pietro Canonica — cu bilete la preţul fix de 5 euro.

Administraţia romană estimează că acest sistem ar putea genera aproximativ 6,5 milioane de euro pe an, sumă destinată întreţinerii siturilor istorice şi gestionării afluxului turistic.

Fântâna Trevi, imortalizată de Federico Fellini în La Dolce Vita, este mai mult decât un simplu loc de trecere: este un simbol al Romei turistice, între tradiţie şi modernitate.

Această taxare a accesului apropiat ilustrează căutarea unui echilibru fragil între democratizarea experienţei turistice şi necesitatea de a proteja spaţiile saturate de fluxuri care, fără reglementare, ar ameninţa conservarea lor, notează lefigaro.fr.

