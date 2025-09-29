Epava din Costinești este una dintre cele mai înfricoșătoare destinații de navigație din Europa în 2025. Cum arată Top 10

29-09-2025 | 12:55
epava costinesti
BoatBooker, platforma pentru descoperirea și rezervarea excursiilor de navigație de neuitat, a publicat lista celor mai înfricoșătoare destinații de navigație din Europa pentru 2025.

Epava Evangelia din Costinești se află printre cele mai remarcabile atracții.

De ce a fost inclusă epava Evangelia în listă?

Epava Evangelia se află chiar lângă coasta din Costinești, un loc popular atât pentru localnici, cât și pentru turiști. Corpul navei, ruginit, a devenit un reper iconic, iar zgomotele și mișcările raportate în timpul furtunilor îi sporesc reputația misterioasă. Poziția sa izolată și silueta impunătoare o fac deosebit de impresionantă pentru navigatorii care traversează apele din apropiere, combinând istoria maritimă cu un sentiment de mister. Această combinație între semnificația istorică, amplasamentul expus și aspectul bântuit asigură epavei Evangelia un loc printre cele mai înfricoșătoare destinații de navigație din Europa.

Lista completă a celor 10 cele mai înfricoșătoare destinații de navigație din Europa în 2025:

Epava Evangelia | Costinești | România
Lough Derg | Irlanda
Loch Ness | Highlands Scoțiene | UK
Epava Steam Trawler Sheraton | Stâncile Hunstanton | UK
Devil’s Crevice | Geirangerfjord | Norvegia
Blücher | Oslofjord | Norvegia
Insula Poveglia | Laguna Venețiană | Italia
Epava Telamon | Lanzarote | Spania
Flying Dutchman | Olanda

Palatul Parlamentului deține trei recorduri mondiale. Cunoscută sub denumirea de Casa Poporului, această clădire este unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din București, datorită aspectului său impunător.

