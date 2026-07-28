România a contestat această măsură cerută de avocații firmei Pfizer în dosarul dozelor de vaccin neachitate. Însă Tribunalul din Bruxelles a decis marți să nu judece în regim de urgență și să amâne cauza timp de șase luni, până în ianuarie 2027. În acest timp conturile Romatsa rămân blocate.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a transmis că regia ar putea primi un sprijin financiar de stat, pentru a-și continua activitatea.

Cazul Romatsa

În urmă cu mai puţin de o lună, pe 30 iunie 2026, Administraţia era notificată de către Eurocontrol (Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene) cu privire la instituirea unei măsuri de poprire asigurătorie - executorie în cadrul unei proceduri de executare silită iniţiate de Pfizer Romania SRL împotriva statului român.

Suma reclamată este de 3,42 miliarde lei (sold principal şi dobânzi), la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,5 milioane de euro.

Operatorul român de trafic aerian recunoştea în urmă cu trei săptămâni că se poate confrunta cu probleme extrem de serioase, într-un timp foarte scurt.

Conducerea regiei a subliniat încă de la început că notificarea primită reprezintă o etapă procedurală a unei executări silite care priveşte statul, nu autoritatea de trafic aerian.

Este a treia situaţie de acest tip cu care se confruntă ROMATSA prin intermediul mecanismului de colectare administrat de Eurocontrol.

Precedentele au fost înregistrate în cauza fraţilor Viorel şi Ioan Micula contra statului român, în anii 2015 şi 2019.