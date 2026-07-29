Interesul turiștilor pentru această insulă a explodat, iar specialiștii spun că tot mai mulți aleg locurile mai puțin aglomerate în detrimentul stațiunilor celebre, scrie Express.

Clasamentul anual Island Hot List, realizat de gigantul din turism Expedia, evidențiază cele mai populare insule din lume pe baza creșterii căutărilor online și a interesului manifestat de turiști.

Porto Santo, marea revelație a turismului european

Pe primul loc în Europa și pe poziția a doua la nivel mondial, după insula caraibiană Saint Lucia, se află Porto Santo, o insulă liniștită din arhipelagul portughez Madeira.

Interesul pentru această destinație a crescut spectaculos, cu 85%, cea mai mare evoluție înregistrată în clasamentul Expedia.

Porto Santo este renumită pentru plaja sa cu nisip fin și auriu, întinsă pe aproape 10 kilometri, dar și pentru apele calde și atmosfera relaxată. Tocmai de aceea, tot mai mulți turiști o aleg în locul unor destinații consacrate și foarte aglomerate, precum Mallorca.

Dacă Porto Santo impresionează prin liniște și plaje spectaculoase, Syros este recomandarea Expedia pentru iubitorii de gastronomie și cultură autentică.

Insula grecească ocupă locul patru în clasamentul mondial, după o creștere de 60% a căutărilor. Tot mai mulți turiști aleg Syros pentru a descoperi farmecul autentic al Mării Egee, evitând aglomerația din Santorini și Mykonos.

Capitala insulei, Ermoupoli, este celebră pentru conacele venețiene impunătoare și piețele pavate cu marmură, în timp ce satul medieval Ano Syros oferă străduțe înguste din piatră și panorame spectaculoase asupra mării.

Gastronomia este unul dintre marile atuuri ale insulei. Vizitatorii se bucură de fructe de mare proaspete și de celebrul loukoumi, un desert tradițional asemănător rahatului turcesc, aromat cu trandafir, bergamotă și mastic.

Pe locul al treilea în Europa se află spectaculoasele Insule Lofoten din Norvegia.

Arhipelagul este apreciat pentru fiordurile impresionante, peisajele arctice și pentru faptul că oferă unele dintre cele mai spectaculoase locuri din lume pentru observarea aurorei boreale.

Top 10 cele mai populare insule din lume pentru 2026

Potrivit clasamentului Expedia, cele mai atractive destinații insulare pentru anul viitor sunt:

1. Saint Lucia – cea mai bună destinație pentru escapade romantice;

2. Porto Santo (Madeira, Portugalia) – cea mai bună destinație pentru relaxare și wellness;

3. Praslin (Seychelles) – paradisul iubitorilor de natură;

4. Syros (Grecia) – cea mai bună alegere pentru gastronomie și farmec autentic;

5. Insulele Lofoten (Norvegia) – ideale pentru aventuri în zona arctică;

6. Palawan (Filipine) – spectaculoasă pentru peisajele naturale;

7. Culebra (Puerto Rico) – perfectă pentru sporturi și aventuri pe apă;

8. Insula Sanibel (Florida, SUA) – recomandată pentru vacanțe în familie;

9. Phu Quoc (Vietnam) – destinație de lux la prețuri accesibile;

10. Fiji – ideală pentru vacanțe alături de mai multe generații ale familiei.