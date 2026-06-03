Din cauza lipsei unui medic disponibil pentru constatarea decesului, corpul aflat în stare de descompunere a rămas în locuință mai multe zile, în plin val de căldură, potrivit Ouest France.

Locuitorii unui bloc de locuințe sociale din Villejuif (Val-de-Marne) au fost nevoiți să suporte zile la rând mirosul provenit de la trupul aflat în descompunere al unei vecine. Descoperit sâmbătă, 30 mai 2026, corpul femeii decedate a fost ridicat abia târziu, luni, potrivit publicației Le Parisien.

Însă mirosul începuse să se răspândească în clădire încă de la mijlocul săptămânii trecute. Inițial, vecinii au crezut că este vorba despre gunoaie neridicate. Odată cu temperaturile ridicate, mirosul a devenit insuportabil, iar locatarii au observat o invazie de muște și larve provenind din apartamentul femeii, care nu răspundea la apelurile lor. Pompierii au fost chemați și au pătruns în locuința femeii de aproximativ 60 de ani.

Niciun medic disponibil pentru constatarea decesului

Din păcate, coșmarul nu s-a încheiat aici. Niciun medic legist nu era disponibil pentru a certifica decesul, iar polițiștii au fost nevoiți să părăsească locul pentru a interveni la incidente de violență legate de meciul PSG–Arsenal.

„Locuitorii au fost astfel lăsați să suporte în continuare descompunerea trupului vecinei lor”, a declarat Christel Esclangon (MoDem), consilier local din opoziție.

Dăunătorii au infestat spațiile comune, iar duhoarea a continuat să se răspândească, obligând locatarii să poarte măști și să folosească spray-uri pentru împrospătarea aerului.

„Este a treia oară într-un an când ne confruntăm cu această problemă. Nu avem voie să intrăm în apartament, cu atât mai puțin să dispunem ridicarea trupului”, a explicat administratorul locuințelor sociale, Valdevy.

În cele din urmă, un chiriaș a decis să ia problema în propriile mâini și a contactat mai multe cabinete medicale în căutarea unui doctor autorizat. Un medic a acceptat să se deplaseze la apartament, iar trupul femeii a fost, în cele din urmă, preluat de o firmă de pompe funebre.