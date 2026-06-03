"Cercetările au fost demarate la data de 15 decembrie 2025, ca urmare a sesizării formulate de o femeie din comuna Lipăneşti, care a reclamat faptul că fiica sa a fost determinată, prin inducere în eroare, să remită mai multe bijuterii unei persoane necunoscute. În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate şi a probatoriului administrat, poliţiştii au stabilit că, în aceeaşi zi, persoana vătămată a fost abordată pe o stradă din localitate de o femeie necunoscută care, sub pretextul solicitării unor informaţii referitoare la un lăcaş de cult şi invocând intenţia de a oferi de pomană, a recurs la manopere frauduloase pentru a-i câştiga încrederea", se arată într-un comunicat transmis miercuri de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Anchetatorii spun că, ulterior, prin mijloace specifice de inducere în eroare, femeia a determinat persoana vătămată să îi predea bijuteriile de valoare pe care le avea asupra sa.

Persoana înşelată astfel este o minoră în vârstă de 15 ani, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 17.000 de lei.

Poliţiştii au stabilit că persoana bănuită de comiterea faptei este o femeie în vârstă de 24 de ani, din judeţul Dâmboviţa.

Faţă de aceasta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, iar instanţa de judecată a dispus ulterior măsura preventivă a controlului judiciar.