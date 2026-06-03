Acum, femeia a fost externată și susține că bărbatul avea ordin de protecție, purta brățară electronică de monitorizare în momentul agresiunilor, iar sistemul ar fi emis alerte când s-a apropiat de ea. Deocamdată, Poliția Română nu a transmis dacă s-au respectat sau nu toate procedurile.

Tânăra de 18 ani, care a supraviețuit atacului, povestește clipele cumplite prin care a trecut atunci când fostul ei iubit a intrat în casa familiei ei din comuna Luna, județul Cluj. Mama femeii a încercat să o apere, dar a fost înjunghiată mortal. Sora ei, o copilă de 16 ani, a fost rănită si este în spital.

Victima: El purta brățară, ne-am dus la Judecătoria Luduș, am cerut să aibă brățară electronică la judecătorie când am fost pentru că știam de ce e în stare și mi-a fost frică de el. I-a prelungit 2 luni cu brățara la picior, i-a pus restricția cu brățară, când s-a întâmplat el avea brățara la picior, poliția a ajuns după ceva timp…a durat.

Și autoritățile locale susțin că individul care a înjunghiat patru persoane avea brățară de monitorizare.

Anchetă la IPJ Cluj privind intervenția

Aurel Giurgiu, primarul comunei Luna: Fata a mai depus plângere și atunci poliția l-a luat și i-a pus brățară de verificare, el în timpul crimei avea brățara la picior.

Totuși, într-un răspuns transmis Știrilor PRO TV, reprezentanții Judecătoriei Luduș au precizat că ordinul de protecție emis pe 14 mai împotriva agresorului, îi interzicea să se apropie de victimă și de locuința acesteia, însă respectivul nu ar fi fost obligat să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere.

În ziua tragediei, conducerea Poliției Române a trimis Corpul de Control pentru a verifica modul în care au acționat structurile implicate și dacă au fost respectate toate procedurile în acest caz.

Deși am solicitat Poliției Române un răspuns cu privire la concluziile acestor verificări, ni s-a transmis ca ancheta nu este gata. Individul se află acum în arest preventiv.