Telenovela Gianluca Prestianni nu s-a încheiat. Potrivit Correio de Manhã, atacantul argentinian ar fi mărturisit unor coechipieri că l-a numit pe Vinicius „maimuță” în timpul meciului de baraj din Liga Campionilor, la 17 februarie. Cu toate acestea, potrivit aceluiași mijloc de informare, Prestianni nu dorește să fie considerat rasist. Jucătorul argentinian a adus mai multe argumente pentru a sublinia că nu este rasist și că nu a avut această intenție când a rostit insulta.

Benfica a luat apărarea jucătorului său

Cuvinte pe care Kylian Mbappé, prezent alături de cei doi jucători în momentul incidentului, a afirmat, după meci, că le-a auzit. „Jucătorul cu numărul 25 de la Benfica, al cărui nume nu vreau să-l spun pentru că nu merită, a început să vorbească urât. Așa se întâmplă în fotbal. Dar apoi și-a pus tricoul peste gură pentru a spune că Vinicius este o maimuță. De cinci ori. Eu l-am auzit, și jucătorii de la Benfica l-au auzit și ei.”

Clubul portughez neagă aceste informații și continuă să-și susțină jucătorul pentru a-i dovedi nevinovăția. Benfica neagă în mod categoric că jucătorul Prestianni i-ar fi adresat o insultă rasistă lui Vinicius Jr, de la Real Madrid. După cum s-a făcut deja public, jucătorul a prezentat scuze în fața colegilor săi pentru incidentul petrecut în timpul meciului împotriva Real Madrid, regretând amploarea și consecințele acestuia și asigurându-i pe toți, așa cum a făcut-o de la început, că nu este rasist. UEFA a deschis o anchetă după incident.