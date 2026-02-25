Dacă pentru tine vacanța înseamnă, înainte de toate, gusturi noi și experiențe culinare autentice, atunci Italia ar trebui să fie următoarea destinație pe listă. Potrivit unei cercetări realizate de Titan Travel, Italia a fost desemnată cea mai bună țară din lume pentru pasionații de gastronomie, cu nu mai puțin de șapte orașe incluse în topul destinațiilor ideale pentru experiențe culinare practice, scrie Express.

Pentru cei care visează să învețe să gătească preparate italiene autentice, aceste orașe sunt opriri obligatorii. În plus, multe dintre ele sunt suficient de apropiate încât pot fi descoperite într-o singură călătorie. În fruntea clasamentului se află Florența.

Capitala Toscanei impresionează nu doar prin artă și istorie, ci și prin oferta bogată de cursuri culinare. Orașul găzduiește 231 de cursuri de gătit, iar 74% dintre acestea au o evaluare de patru stele sau mai mare – un adevărat paradis pentru cei care vor să învețe secretele bucătăriei italiene tradiționale.

Orașele cu cea mai bună mâncare

1. Florența

2. Palermo

3. Bologna

4. Roma

5. Veneția

6. Napoli

7. Milano

Iar dacă un singur oraș nu este suficient, vestea bună este că distanțele sunt mici. Florența și Bologna sunt la doar 35 de minute cu trenul, iar de acolo până la Veneția mai este aproximativ o oră și jumătate. Florența și Roma sunt despărțite de circa 90 de minute, la fel și Roma și Napoli. Între Milano și Bologna se ajunge în doar o oră cu trenul.