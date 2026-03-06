Zelenski a spus joi că va da adresa unei „anumite persoane” - înţelesă de toată lumea ca fiind Viktor Orbán - trupelor ucrainene pentru o discuţie directă „în propria lor limbă”.

Ungaria s-a simţit jignită de aceste remarci, în contextul în care disputa dintre Kiev şi Budapesta se intensifică şi riscă să scape de sub control.

„În ceea ce priveşte în mod specific comentariile făcute de preşedintele Zelenski, noi, Comisia Europeană, suntem foarte clari că acest tip de limbaj nu este acceptabil. Nu trebuie să existe ameninţări la adresa statelor membre ale UE”, a declarat vineri reporterilor purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei, Olof Gill, într-o mustrare rară la adresa liderului de la Kiev.

Tensiunile dintre Ucraina şi Ungaria s-au intensificat în ultimele săptămâni, deoarece Budapesta continuă să blocheze un pachet de împrumuturi în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Kiev. Principala nemulţumire a lui Orbán rămâne oprirea fluxului de petrol rusesc care trece prin conducta Drujba din era sovietică, pe care Budapesta consideră că Kievul a oprit-o în mod deliberat. Ucraina neagă acuzaţia lui Orbán, afirmând că oleoductul a fost grav avariat de un atac cu drone ruseşti în ianuarie.

În plus. vineri, Ucraina a acuzat Ungaria că „a răpit” şapte angajaţi ai băncii de stat Oschadbank şi a confiscat milioane în numerar şi aur, în timp ce Orbán a promis joi pe reţelele sociale că „va sparge cu forţa blocada petrolieră ucraineană”.

După izbucnirea emoţională de joi, Zelenski a declarat că este gata să repare şi să repună în funcţiune conducta într-o lună, dacă UE solicită oficial acest lucru şi promite că Orbán va debloca împrumutul de 90 de miliarde de euro.

Se preconizează că Ucraina va rămâne fără fonduri până la sfârşitul lunii martie, în contextul în care rezistă invaziei ruseşti la scară largă, iar liderii UE s-au angajat să acopere nevoile financiare ale Kievului pentru următorii doi ani – un punct de presiune pe care Comisia îl consideră ca fiind o explicaţie parţială pentru anxietatea lui Zelenski cu privire la un veto maghiar şi care ar putea fi motivul ieşirii sale nervoase.

Vorbind de la podiumul sediului Comisiei din Bruxelles, Gill a îndemnat ambele părţi să se calmeze. „În acest moment, retorica este din ce în ce mai aprinsă şi inflamatoare. Considerăm că o astfel de retorică din partea tuturor părţilor nu este nici utilă, nici propice pentru atingerea obiectivelor comune pe care le avem cu toţii aici”, a spus el, adăugând că Bruxellesul „poartă discuţii active cu toate părţile” şi le îndeamnă să „se calmeze puţin” şi să-şi „modereze retorica”.

Întrebat dacă CE intenţionează să-şi exprime solidaritatea cu Orbán, purtătorul de cuvânt a spus că „nu are nimic de adăugat” în afara remarcilor sale anterioare. Comisia se concentrează pe menţinerea unităţii în jurul obiectivelor cheie, inclusiv intensificarea presiunii asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului, promovarea unui împrumut major al UE pentru Ucraina şi asigurarea securităţii energetice a blocului, a spus Gill.