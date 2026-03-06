Pe de altă parte, au continuat raidurile și în Beirut. Zeci de mii de oameni sunt siliți să se refugieze. Cum nici iranienii nu dau semne că vor ceda, Washington Post scrie că Rusia este cea care le furnizează informații despre bazele militare americane aflate în zonă.

50 de avioane de luptă israeliene au bombardat și au distrus un bunker subteran construit pentru liderul suprem al Iranului. Buncărul se afla în centrul Teheranului - sub complexul administrativ, de conducere, al regimului iranian.

Ali Khamenei a fost ucis în primele lovituri americano-israeliene de acum o săptămână.

Generalul de brigadă Effie Defrin, purtător de cuvânt al armatei israeliene: „Avioane de vânătoare au atacat cartierul general principal al conducerii regimului din Teheran. După cum puteți vedea, acesta este un buncăr subteran de mari dimensiuni, care se întindea sub mai multe cartiere rezidențiale din Teheran, la zeci de metri adâncime. Era buncărul secret din care Khamenei urma să conducă lupta împotriva Israelului. Khamenei a fost eliminat înainte să îl poată folosi. Dar oficialii regimului au continuat să folosească buncărul deoarece credeau că este un loc sigur și impenetrabil. S-au înșelat”.

Pete Hegseth, secretarul Apărării al SUA: „Puterea de foc asupra Iranului și a Teheranului este pe cale să crească dramatic”.

Bombardamente intense zguduie Teheranul aproape fără încetare. Joi noapte au fost explozii constante, cel mai rău de până acum, spun localnicii.

Aviația israeliană bombardează și în Beirut, capitala Libanului, unde anunță că vizează centre de comandă Hezbollah, depozite de drone și obiective teroriste.

După aproape 30 de valuri de bombardamente, doar în ultimele zile, părți din Beirut arată ca districte din Gaza.

Și haosul s-a instaurat după ce armata israeliană a ordonat evacuarea unei mari suburbii din Beirut.

John Sparks, corespondent Sky News, Beirut: „Dar nu vorbim doar de câteva cartiere. Vorbim despre o jumătate de oraș. Și o jumătate de milion de oameni, poate și mai mulți, sunt pe drum încercând să plece”.

Nawaf Salam, premierul Libanului: „Astăzi ne adresăm vouă, prieteni ai Libanului, să ne sprijiniți în acest efort și să cerem cu voce tare și clar ca Israelul să înceteze atacurile militare asupra populației și strămutările. În plus, orice ajutor pe care ni-l puteți acorda pentru a oferi sprijin populației este prețios pentru noi”.

Iranul a ripostat cu un val combinat de rachete, inclusiv cu muniție cu dispersie și drone, lansate spre Israel. Care însă nu au făcut pagube majore și nici victime. Iar Arabia Saudită, Qatarul și Bahrainul transmit că au interceptat noi drone peste noapte. Dar cu prețul scăderii dramatice a stocurilor de muniție pentru bateriile Patriot.

Alarmele au sunat și în Emiratele Arabe Unite.

Paula Hancocks, corespondent CNN în Dubai: „Echipa noastră din Abu Dhabi a auzit explozii destul de puternice, pe măsură ce deasupra noastră erau interceptate atacurile. Am auzit o alertă și aici, în Dubai, urmată de câteva explozii îndepărtate”.

Michael Clarke, analist de securitate, Sky News: „Iranienii au o strategie clară - să facă acest război dureros pentru toată lumea, astfel încât Trump să ajungă în cele din urmă să simtă presiune din partea opiniei publice americane, din partea economiei, din partea regiunii Asia de Est și din partea aliaților din Golf. Și apoi Trump să declare victoria și să plece”.

Potrivit Washington Post, Rusia furnizează Iranului informații de țintire pentru a ataca forțele americane din Orientul Mijlociu, primul semn că un alt adversar major al SUA participă și indirect în război.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: „Toți cei care suferă din cauza agresiunii SUA și Israelului sunt partenerii noștri strategici. Menținem dialogul cu ei”.