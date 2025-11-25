Cum va fi vremea în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie. A fost emisă prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Temperaturile se vor situa peste cele specifice acestei perioade, până la jumătatea lui decembrie, anunţă meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 24 noiembrie - 22 decembrie.

În săptămâna 24 noiembrie - 1 decembrie, sunt aşteptate precipitaţii abundente în sudul ţării.

Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acestă săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în extremitatea de sud-est a ţării.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, dar şi local deficitar în extremitatea de nord şi de sud-est a ţării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor fi deficitare în toate regiunile.

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice şi nordvestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi uşor deficitare.

