Mobilizare de forțe în minivacanța de 1 decembrie. 5.000 de pompieri și 3.500 de polițiști de frontieră vor fi la datorie

29-11-2025 | 11:19
Aproximativ 5.000 de pompieri vor fi mobilizaţi zilnic, în minivacanţa de 1 Decembrie, pentru a asigura o intervenţie rapidă şi eficientă în cazul situaţiilor de urgenţă care pot apărea la nivel naţional.

„Pentru gestionarea solicitărilor primite din partea cetăţenilor, vor fi disponibile peste 3.600 de mijloace tehnice, dintre care aproape 950 de echipaje de stingere, 125 autospeciale de descarcerare, 300 ambulanţe SMURD de prim ajutor, 31 de unităţi de terapie intensivă mobilă, zece ambulanţe de terapie intensivă mobilă dedicate nou-născuţilor şi 74 autospeciale pentru transportul personalului şi al victimelor multiple", a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

În contextul creşterii numărului de persoane care aleg să-şi petreacă timpul liber în zonele turistice, IGSU reaminteşte importanţa respectării regulilor de prevenire a incendiilor.

„O vacanţă în siguranţă începe cu câteva gesturi simple: solicitarea informaţiilor privind dotările unităţii de cazare cu mijloace de apărare împotriva incendiilor (stingătoare), consultarea planului de evacuare afişat în camere şi identificarea traseelor de evacuare. Totodată, este esenţial ca orice neregulă observată, fie că vorbim despre căi de evacuare blocate, materiale combustibile amplasate necorespunzător sau defecţiuni ale instalaţiilor electrice, să fie semnalată imediat personalului de la recepţie. Respectarea interdicţiei de a fuma şi utilizarea responsabilă a focului deschis rămân măsuri obligatorii pentru prevenirea unor evenimente nedorite", a subliniat IGSU.

Polițiști de frontieră mobilizați

De asemenea, aproximativ 3.500 de poliţişti de frontieră vor acţiona, zilnic, în punctele de trecere şi în zona de competenţă pentru a asigura un control eficient şi operativ, precum şi un climat de siguranţă pentru persoanele care tranzitează graniţele ţării în perioada minivacanţei prilejuite de Ziua Naţională.

1 decembrie parada
Repetiție generală pentru Parada de 1 Decembrie în zona Arcului de Triumf. Ce restricții de trafic vor fi

„La frontiera externă, respectiv la graniţa cu Ucraina, Moldova şi Serbia, a fost suplimentat numărul poliţiştilor de frontieră care îşi desfăşoară activitatea în cabinele de control şi verifică documentele de călătorie. De asemenea, unde se va impune, vor fi suplimentate arterele de control, până la capacitatea maximă permisă de infrastructura fiecărui punct de frontieră. Măsuri de suplimentare a personalului şi a arterelor de control au fost dispuse şi pentru tranzitul camioanelor", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF).

Pe de altă parte, toate persoanele care vor să călătorească în Ungaria sau Bulgaria se pot deplasa fluent, fără a se mai opri în fostele puncte de frontieră.

„Este important de reţinut că persoanele care intenţionează să meargă pe teritoriul altui stat trebuie să aibă asupra lor un document de călătorie valabil, respectiv un paşaport sau o carte de identitate. Totodată, cetăţenii români minori şi însoţitorii acestora trebuie să aibă în continuare asupra lor aceleaşi documente care erau necesare şi înainte de integrarea în spaţiul Schengen", arată sursa citată.

Sursa: Agerpres

