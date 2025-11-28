MAI avertizează: Nu ridicaţi drone în minivacanţa de 1 Decembrie, din motive de siguranţă publică

„Recomandăm cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanţei dedicate sărbătoririi Zilei Naţionale, cu excepţia cazurilor în care se deţin autorizaţiile necesare, conform legislaţiei în vigoare. Înţelegem că mulţi dintre voi folosiţi dronele pentru filmări şi activităţi recreative, dar trebuie să ţinem cont că anumite zone se află sub restricţii temporare de zbor, iar operarea neautorizată poate afecta activităţi importante desfăşurate de autorităţi şi poate pune în pericol siguranţa persoanelor”, precizează MAI vineri într-o postare pe pagina de Facebook.

Potrivit reprezentanţilor MAI, acest lucru este important pentru protejarea spaţiului aerian şi evitarea incidentelor, pentru a permite intervenţii şi activităţi oficiale, fără interferenţe şi pentru a preveni eventuale sancţiuni sau consecinţe neplăcute pentru operatori.

