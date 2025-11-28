MAI avertizează: Nu ridicaţi drone în minivacanţa de 1 Decembrie, din motive de siguranţă publică

Stiri actuale
28-11-2025 | 13:20
drone

Ministerul Afacerilor Interne recomandă cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanţei dedicate Zilei Naţionale.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Recomandăm cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanţei dedicate sărbătoririi Zilei Naţionale, cu excepţia cazurilor în care se deţin autorizaţiile necesare, conform legislaţiei în vigoare. Înţelegem că mulţi dintre voi folosiţi dronele pentru filmări şi activităţi recreative, dar trebuie să ţinem cont că anumite zone se află sub restricţii temporare de zbor, iar operarea neautorizată poate afecta activităţi importante desfăşurate de autorităţi şi poate pune în pericol siguranţa persoanelor, precizează MAI vineri într-o postare pe pagina de Facebook.

Potrivit reprezentanţilor MAI, acest lucru este important pentru protejarea spaţiului aerian şi evitarea incidentelor, pentru a permite intervenţii şi activităţi oficiale, fără interferenţe şi pentru a preveni eventuale sancţiuni sau consecinţe neplăcute pentru operatori. 

94 de oameni au murit în incendiu care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”

Sursa: Agerpres

Etichete: MAI, recomandari, 1 decembrie,

Dată publicare: 28-11-2025 13:20

Articol recomandat de sport.ro
Scandal în Europa League: "Asta se numește bullying, clubul ar trebui să-l ia de urechi"
Scandal în Europa League: "Asta se numește bullying, clubul ar trebui să-l ia de urechi"
Citește și...
De 1 Decembrie, PRO TV deschide larg porțile unei sărbători care se simte cu adevărat în suflet. Programe speciale
Stiri Diverse
De 1 Decembrie, PRO TV deschide larg porțile unei sărbători care se simte cu adevărat în suflet. Programe speciale

De Ziua Națională a României, PRO TV deschide larg porțile unei sărbători care se simte cu adevărat în suflet.

Cum va fi vremea de Crăciun 2025. Prognoza meteo până la finalul anului
Vremea
Cum va fi vremea de Crăciun 2025. Prognoza meteo până la finalul anului

Temperaturile vor fi uşor peste cele specifice acestei perioade, până aproape de sfârşitul anului, inclusiv de Crăciun, în toată ţara, relevă prognoza pentru intervalul 1 - 29 decembrie, făcută publică vineri de meteorologi.  

Destinații pentru minivacanța de 1 Decembrie, în România. Locurile ideale pentru a te deconecta
Stiri Turism
Destinații pentru minivacanța de 1 Decembrie, în România. Locurile ideale pentru a te deconecta

Minivacanța de 1 Decembrie oferă ocazia perfectă pentru a descoperi România într-o atmosferă de sărbătoare, fie că vrei relaxare, peisaje spectaculoase sau tradiții autentice.

Mini-vacanța de 1 Decembrie aglomerează trenurile. Destinațiile de la munte sunt cele mai căutate
Stiri actuale
Mini-vacanța de 1 Decembrie aglomerează trenurile. Destinațiile de la munte sunt cele mai căutate

Cum ziua de 1 Decembrie pică perfect anul acesta, exact peste o săptămână, luni, mulți români și-au făcut planuri de vacanță, cu tot cu weekendul. Destinațiile preferate sunt stațiunile de munte sau orașele unde s-au deschis deja târguri de Crăciun.

Când au loc repetițiile pentru parada de 1 Decembrie, în București. Restricții de trafic în jurul Arcului de Triumf
Stiri actuale
Când au loc repetițiile pentru parada de 1 Decembrie, în București. Restricții de trafic în jurul Arcului de Triumf

Ministerul Apărării anunţă că pe 29 noiembrie va avea loc repetiţia pentru parada de 1 Decembrie la Arcul de Triumf, cu restricţii de trafic. Pe 1 decembrie vor defila peste 2.900 de militari, tehnică militară şi 45 de aeronave.

Recomandări
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: „Fac acest gest cu asumare şi respect”
Stiri Politice
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: „Fac acest gest cu asumare şi respect”

Ionuţ Moşteanu a anunţat vineri că îşi depune demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, în urma scandalului studiilor sale.

Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ
Vremea
Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o informare meteorologică de vreme severă și o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabile în mai multe județe din România.

Reacția premierului Bolojan: a luat act de demisia lui Moșteanu și a anunțat cine va prelua, tot de la USR, interimatul MApN
Stiri Politice
Reacția premierului Bolojan: a luat act de demisia lui Moșteanu și a anunțat cine va prelua, tot de la USR, interimatul MApN

Premierul Ilie Bolojan anunţă vineri că a luat act de demisia domnului Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, el precizând că interimatul la Apărare va fi asigurat de Radu Miruţă, ministrul Economiei. 

Top citite
1 1 decembrie ziua romaniei
Shutterstock
Stiri Turism
Destinații pentru minivacanța de 1 Decembrie, în România. Locurile ideale pentru a te deconecta
2 loto
Stiri actuale
Rezultate Loto 6/49, 5/40, Joker. Numerele extrase joi, 27 noiembrie 2025
3 Inspectori ANPC, în vizorul DNA. Procurorii îi acuză că luau șpagă de la patroni pentru a ignora neregulile din magazine
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri Justitie
OCDE confirmă capacitatea DNA de a aplica efectiv standardele internaționale anticorupție
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
28 Noiembrie 2025

01:49:58

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Noiembrie 2025

44:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28