Mai multe companii oferă angajaților pliculețe cu nicotină gratuite pentru a crește productivitatea. Avertismentul medicilor

Un nou beneficiu la modă, conceput pentru a crește productivitatea în birourile corporatiste, ar putea pune în pericol sănătatea angajaților.

Unul dintre cele mai surprinzătoare – și controversate – beneficii noi apărute în birouri este oferirea gratuită de pliculețe cu nicotină, depozitate în frigidere sau automate.

Au dispărut zilele în care angajații ieșeau afară pentru o țigară sau vapau pe ascuns în băi. Acum, pot obține doza de nicotină direct la birou, folosind pliculețe mici, discrete, fără tutun, scrie Daily Mail.

Aceste pliculețe au devenit un stimulent preferat pentru bancherii de pe Wall Street și „tech bros”, care spun că produsele îi ajută să se concentreze și să reziste pe parcursul zilei.

Tonomate de nicotină în birouri

La începutul acestui an, două companii de nicotină au profitat de acest trend, lansând automate pline cu pliculețe cu arome variate – mentă, mango, espresso și multe altele.

Fenomenul a luat amploare mai ales pe Wall Street și în Silicon Valley. Companii precum Palantir au permis instalarea unor automate cu pliculețe de nicotină în birourile lor, angajații de peste 21 de ani având acces gratuit la produse în diverse arome. Costurile sunt suportate integral de companie.

Alte startup-uri au mers și mai departe. În Austin, un fondator a instalat un frigider cu pliculețe de nicotină în bucătăria firmei, o inițiativă care a început ca o glumă, dar s-a transformat rapid într-o obișnuință zilnică. Fondatorul a recunoscut ulterior că a devenit dependent „din greșeală”.

Cohen a spus că inițial a postat o fotografie cu un sertar plin de pliculețe ca o glumă, cu descrierea: „Angajăm”. Ulterior, a ajuns „din greșeală” dependent de aceste produse, după cum a declarat pentru Wall Street Journal.

În prezent, Cohen folosește două-trei pliculețe pe zi și spune că acestea îi oferă un impuls rapid de productivitate și îl ajută cu ADHD-ul.

Probleme de sănătate

Cercetătorii din domeniul medical consideră pliculețele cu nicotină cea mai puțin dăunătoare formă de nicotină pentru cei care încearcă să renunțe la fumat, deoarece nu provoacă cancer sau boli pulmonare.

Totuși, aceste pliculețe pot deveni o poartă de intrare către forme mai periculoase de nicotină, inclusiv țigările, avertizează Dr. Michael Fiore, cofondator al Centrului pentru Cercetare și Intervenție în Tutun de la Universitatea din Wisconsin.

„Oamenii schimbă frecvent produsele cu nicotină”, a spus el. „Suspectez că majoritatea acestor angajați din tech nu erau consumatori înainte, așa că se poate crea dependență într-o populație care nu folosea nicotină.”

Pe lângă riscul de dependență, nicotina, sub orice formă, este considerată un factor care interferează cu anumite zone ale creierului, crescând riscul unor probleme de concentrare și dispoziție pe termen lung.

De asemenea, nicotina crește ritmul cardiac și tensiunea arterială, ceea ce înseamnă că utilizarea regulată poate suprasolicita inima și vasele de sânge și poate crește riscul de boli cardiovasculare.

În plus, pliculețele sunt plasate pe gingii, ceea ce poate duce la iritații sau retragerea gingiilor, afte și un risc crescut de probleme dentare în timp.

