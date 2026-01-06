Mai multe companii oferă angajaților pliculețe cu nicotină gratuite pentru a crește productivitatea. Avertismentul medicilor

Stiri externe
06-01-2026 | 17:55
nicotina
Shutterstock

Un nou beneficiu la modă, conceput pentru a crește productivitatea în birourile corporatiste, ar putea pune în pericol sănătatea angajaților.

autor
Lorena Mihăilă

Unul dintre cele mai surprinzătoare – și controversate – beneficii noi apărute în birouri este oferirea gratuită de pliculețe cu nicotină, depozitate în frigidere sau automate.

Au dispărut zilele în care angajații ieșeau afară pentru o țigară sau vapau pe ascuns în băi. Acum, pot obține doza de nicotină direct la birou, folosind pliculețe mici, discrete, fără tutun, scrie Daily Mail.

Aceste pliculețe au devenit un stimulent preferat pentru bancherii de pe Wall Street și „tech bros”, care spun că produsele îi ajută să se concentreze și să reziste pe parcursul zilei.

Citește și
coada, taxe, impozite
„Tradiționalele” cozi de început de an, la direcțiile de taxe și impozite: „Deocamdată, vreau să aflu ce am de plătit”

Tonomate de nicotină în birouri

La începutul acestui an, două companii de nicotină au profitat de acest trend, lansând automate pline cu pliculețe cu arome variate – mentă, mango, espresso și multe altele.

Fenomenul a luat amploare mai ales pe Wall Street și în Silicon Valley. Companii precum Palantir au permis instalarea unor automate cu pliculețe de nicotină în birourile lor, angajații de peste 21 de ani având acces gratuit la produse în diverse arome. Costurile sunt suportate integral de companie.

Alte startup-uri au mers și mai departe. În Austin, un fondator a instalat un frigider cu pliculețe de nicotină în bucătăria firmei, o inițiativă care a început ca o glumă, dar s-a transformat rapid într-o obișnuință zilnică. Fondatorul a recunoscut ulterior că a devenit dependent „din greșeală”.

Cohen a spus că inițial a postat o fotografie cu un sertar plin de pliculețe ca o glumă, cu descrierea: „Angajăm”. Ulterior, a ajuns „din greșeală” dependent de aceste produse, după cum a declarat pentru Wall Street Journal.

În prezent, Cohen folosește două-trei pliculețe pe zi și spune că acestea îi oferă un impuls rapid de productivitate și îl ajută cu ADHD-ul.

Probleme de sănătate

Cercetătorii din domeniul medical consideră pliculețele cu nicotină cea mai puțin dăunătoare formă de nicotină pentru cei care încearcă să renunțe la fumat, deoarece nu provoacă cancer sau boli pulmonare.

Totuși, aceste pliculețe pot deveni o poartă de intrare către forme mai periculoase de nicotină, inclusiv țigările, avertizează Dr. Michael Fiore, cofondator al Centrului pentru Cercetare și Intervenție în Tutun de la Universitatea din Wisconsin.

„Oamenii schimbă frecvent produsele cu nicotină”, a spus el. „Suspectez că majoritatea acestor angajați din tech nu erau consumatori înainte, așa că se poate crea dependență într-o populație care nu folosea nicotină.”

Pe lângă riscul de dependență, nicotina, sub orice formă, este considerată un factor care interferează cu anumite zone ale creierului, crescând riscul unor probleme de concentrare și dispoziție pe termen lung.

De asemenea, nicotina crește ritmul cardiac și tensiunea arterială, ceea ce înseamnă că utilizarea regulată poate suprasolicita inima și vasele de sânge și poate crește riscul de boli cardiovasculare.

În plus, pliculețele sunt plasate pe gingii, ceea ce poate duce la iritații sau retragerea gingiilor, afte și un risc crescut de probleme dentare în timp.

O femeie în vârstă de 86 de ani, din București, a fost găsită moartă în casă, cu urme de mușcături de câine pe corp

Sursa: StirilePROTV

Etichete: SUA, angajati, nicotină,

Dată publicare: 06-01-2026 17:55

Articol recomandat de sport.ro
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Citește și...
O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră
Stiri Diverse
O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

Andrea Marinela, o tânără de naționalitate română, a devenit o voce neașteptată a lipsei de forță de muncă din agricultură.

„Tradiționalele” cozi de început de an, la direcțiile de taxe și impozite: „Deocamdată, vreau să aflu ce am de plătit”
Stiri Economice
„Tradiționalele” cozi de început de an, la direcțiile de taxe și impozite: „Deocamdată, vreau să aflu ce am de plătit”

Întorși la muncă după vacanța de iarnă sau pur și simplu hotărați să scape măcar de una dintre griji, românii care au vrut să-și plătească taxele, luni, 5 ianuarie, au întâmpinat probleme. Aplicația ghișeul.ro nu a funcționat.

Zelenski l-a demis pe strategul din spatele operațiunii „Pânza de păianjen”. „I-am mulţumit pentru munca sa”
Stiri externe
Zelenski l-a demis pe strategul din spatele operațiunii „Pânza de păianjen”. „I-am mulţumit pentru munca sa”

În cadrul unei ample remanieri a structurilor de apărare, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni înlocuirea şefului Serviciului Naţional de Securitate (SBU), Vassil Maliuk, cunoscut pentru operaţiunile spectaculoase împotriva Rusiei.

Colegiul Medicilor cere recunoaşterea gărzilor ca vechime în muncă şi plata conform grilelor actuale
Stiri Sanatate
Colegiul Medicilor cere recunoaşterea gărzilor ca vechime în muncă şi plata conform grilelor actuale

Colegiul Medicilor din România (CMR) propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă, întrucât efortul depus de medici în aceste perioade trebuie reflectat în mod corect în parcursul profesional şi în drepturile legale ale doctorilor.

Aglomerație pe autostrada A1, la ieșire din țară. Românii și-au umplut portbagajele și au plecat la muncă, în străinătate
Stiri actuale
Aglomerație pe autostrada A1, la ieșire din țară. Românii și-au umplut portbagajele și au plecat la muncă, în străinătate

Este din nou aglomerație pe A1, la ieșirea din țară. După sărbătorile petrecute acasă, românii se întorc la locurile de muncă din străinătate.

Recomandări
Decizii majore luate de „Coaliția de Voință” la Paris. Ce au hotărât Nicușor Dan și restul liderilor UE pentru Ucraina
Stiri externe
Decizii majore luate de „Coaliția de Voință” la Paris. Ce au hotărât Nicușor Dan și restul liderilor UE pentru Ucraina

Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor include „obligații cu caracter obligatoriu” în cazul unui nou atac armat din partea Rusiei, au decis, marți, la Paris, liderii Uniunii Europene împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Suveranism monetar”, de nevoie, într-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: „Lucrurile vor rămâne așa”
Stiri externe
„Suveranism monetar”, de nevoie, într-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: „Lucrurile vor rămâne așa”

În satul bulgăresc Nevestino, tranziția la euro s-a lovit de un obstacol, după ce singurul bancomat din localitate, situat la intrarea în clădirea Primăriei, a rămas deja fără numerar.

Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
Vremea
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ

Meteorologii ANM anunță că în următoarele zile în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații însemnate, cu acumulări de apă de 10-40 l/mp.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Ianuarie 2026

48:58

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Ianuarie 2026

01:46:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
5 Ianuarie 2026

01:29:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28