Condiții mai bune pe litoralul bulgăresc? Ce au găsit turiștii români la Nisipurile de Aur

Dezamăgire totală pentru mai mulţi turişti români care au ales să-şi petreacă vacanţa pe litoralul bulgăresc, în staţiunea Nisipurile de Aur.

Au plătit sejur la un hotel de 4 stele, dar în cameră au găsit mobila ruptă, rugină şi murdărie. În plus, piscina şi restaurantul erau supraaglomerate şi nimeni nu părea să respecte regulile de prevenire a răspândirii bolilor.

O familie din Covasna a plătit 525 de euro pentru un sejur de 5 nopţi, all inclusive, la Nisipurile de Aur. Hotelul de 4 stele ales arăta impecabil pe internet. Dar, la faţa locului, turiştii au găsit cu totul altceva.

Cristian Dragomir, turist: "Am găsit acolo o cameră cu gresie pe jos, mizerie, uşa murdară, frigiderul plin de rugină şi murdar. În interiorul camerei am găsit un ventilator, am constata că nu mergea aerul condiţionat şi mi-a pus ventilatorul. În dulapul pentru haine era o balama ruptă. Eu am plătit patru stele, ori astea nu sunt condiţii de patru stele. E o bătaie de joc."

Dezamăgirea a fost uriaşă şi pentru un grup de turişti din Buzău, care au ales acelaşi hotel ca anul trecut. Au constatat însă că acum camerele erau mult mai mici şi neigienizate.

Citește și Politico: Cum a ajuns Bulgaria statul mafiot al Uniunii Europene

Mădălina Negoiță, turistă: "Fără aerisire în băi, fără să fi şters varul de pe mobilă, praful nici atât. Ceva cu totul diferit faţă de ce ne aşteptam şi ar fi trebuit să fie la patru stele. Era de cam două stele la noi, să zic, cel mult....”

Nu doar condiţiile de cazare i-au nemulţumit pe turişti ci şi aglomeraţia infernală de la piscină şi de la restaurant, unde nu părea că există vreo regulă de prevenire a răspândirii noului coronavirus.

Cristian Dragomir, turist: "Pe site-ul lor prezentau măsuri de prevenire Covid de cinci stele şi dacă vedeţi pe imaginile pe care vi le-am transmis, la masa de prânz se şedea la coadă, unul lângă altul, afară. Nu-mi imaginez ce era în restaurant dacă afară era o coadă imensă... La piscină era şezlongul unul lângă altul.... Am zis că n-o să fiu de acord să-mi bat joc de mine şi să-mi pun copiii în pericol pe banii mei."

Turiştii care au renunţat la sejur au reuşit să îşi recupereze banii de la agenţia prin care făcuseră rezervarea. Firma nu a comentat situaţia.