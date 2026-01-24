Comarnic, Prahova – poarta către munți, aventură și peisaje de vis. Ce poți vizita în zonă

Comarnic
Comarnic este un oraș din județul Prahova, aflat în zona de contact a Subcarpaților Prahovei.

autor
Anca Lupescu

Se află la 52 de kilometri nord-vest de orașul Ploiești. Este și o destinație preferată de bucureșteni, fiind ușor accesibil și ideal pentru sporturi de iarnă.

Cum ajungi

Comarnic se află pe Valea Prahovei, între Sinaia și Breaza și este ușor să ajungi indiferent dacă vii cu mașina sau cu trenul. Localitatea este străbătută de DN1 (E60), drumul principal care leagă Bucureștiul de Brașov.

Cu mașina, traseul din București până în Comarnic are aproximativ 95 km. Drumul urmează DN1 prin Otopeni, Ploiești și apoi spre Sinaia. Traficul este mai aglomerat în perioada sărbătorilor.

Cu trenul, legătura este la fel de ușoară. Pe ruta București–Brașov circulă frecvent trenuri care opresc în Comarnic. Plecările sunt și din Gara de Nord București, cât și din Brașov.

Cu autobuzul sau microbuzul, există curse regulate din Ploiești și București spre localitățile de pe Valea Prahovei, inclusiv Comarnic.

Istoric

Numele localității este legat de terminologia oierilor transilvăneni. „Comarnic” era încăperea din stână unde ciobanii din Țara Bârsei păstrau cașul, iar hidronimele și toponimele din zonă, Valea Lânii, Valea Cășăriei, Valea Beliei, Dealul Lânii, Plaiul Cășăriei, confirmă această origine. La fel ca Breaza, așezarea a fost întemeiată de mocani care coborau spre bălțile Dunării și se opreau aici cu turmele, conform monumenteprahova.

Comarnic este atestat documentar ca sat în secolul al XV-lea, fiind la început în stăpânirea boierilor Mărgineni. În secolul al XVII-lea trece în proprietatea familiilor Cantacuzino și Filipescu, iar mai târziu ajunge în posesia domnitorului Gheorghe Bibescu. Poziția pe drumul comercial de pe Valea Prahovei a dus la dezvoltarea localității, cărăușia devenind principala ocupație. În 1694, Comarnic era unul dintre cele 12 sate incluse în raza schelei Câmpina.

În 1810 satul avea 761 de locuitori și era cea mai populată comună din Valea Prahovei. Importanța localității începe să scadă după construirea căii ferate și dezvoltarea industriei petroliere în alte centre din zonă. Pe lângă păstorit, locuitorii se ocupau cu prelucrarea lemnului. După 1878 apar aici fabrici de var, ciment și un ferăstrău mecanizat, ceea ce schimbă structura economică a zonei.

Arhitectura tradițională din Comarnic combină elemente ale locuinței sătești cu nevoile comerciale ale perioadei. Casele de pe DN1 au prispe, foișoare și balcoane decorate cu motive sculptate în lemn. De regulă, parterul era destinat magazinelor, iar etajul locuințelor.

Pe teritoriul orașului se află și schitul Lespezi, început în 1665 de spătarul Drăghici Cantacuzino și finalizat în 1675 de Pârvu, fiul logofătului. Pictura interioară, realizată de Pârvu Mutu, a fost recent restaurată și reprezintă un element important al patrimoniului local.

Obiective turistice - ce să faci în Comarnic

Comarnic este o opțiune pentru cei care vor să descopere Valea Prahovei dincolo de traseele obișnuite. Zona are muzee, case vechi, lăcașuri de cult și rute montane accesibile.

Muzeul Cinegetic Posada și Castelul familiei Bibescu

Muzeul Cinegetic al Carpaților „Posada” este singurul muzeu din România dedicat vânatului și vânătorii. Se află în cartierul Posada, lângă DN1 și prezintă trofee medaliate, arme de vânătoare și diorame cu animale și păsări sălbatice în mediul lor natural. O parte a colecției provine din expedițiile cinegetice ale lui Nicolae Ceaușescu. A fost inaugurat în 1996 ca secție a Muzeului Național Peleș și a trecut ulterior în administrarea Romsilva, fiind renovat și redeschis în 2004.

În apropiere se află și Conacul George Valentin Bibescu, construit în 1878, păstrat aproape intact și reprezentativ pentru stilul arhitectural al elitei românești de la sfârșitul secolului XIX.

Casele de patrimoniu din Comarnic

Pe DN1 pot fi observate peste douăzeci de case construite între 1878 și 1930. Clădirile au detalii arhitecturale victoriene, traforaje din lemn și elemente decorative realizate manual. Acestea sunt martorii perioadei de prosperitate în care localitatea s-a dezvoltat odată cu deschiderea căii ferate și a fabricilor de var și ciment. Casele sunt considerate unul dintre cele mai valoroase ansambluri arhitecturale de acest tip din regiunea, conform primariacomarnic.

Schitul Lespezi – Biserica Sfânta Treime de la Posada

Aflat pe malul stâng al Prahovei, în pădure, la poalele muntelui Pleșuva Mică, Schitul Lespezi datează din secolul al XVII-lea. Biserica, construită între 1665 și 1675, este pictată de Pârvu Mutu, unul dintre cei mai importanți artiști ai epocii.

Biserica „Sfântul Nicolae” – Vatra Sat

Cea mai mare biserică de pe Valea Prahovei este construită în 1905 și se remarcă prin arhitectura bizantină, cele trei turle și zidurile din piatră și cărămidă. Catapeteasma a fost donată de Gheorghe Valentin Bibescu și soția sa, Martha Bibescu. Pictura în tempera și detaliile aurite ale icoanelor poartă semnătura pictorului Dimitrie Belizarie.

Comarnic este potrivit pentru drumeții ușoare și trasee de mountainbike. Zonele Pleșuva, Muntele Florei și Vârful Secăria oferă rute accesibile și priveliști asupra dealurilor înalte care ajung la aproape 1.300 m altitudine.

Locul poate fi un punct de plecare spre trasee legate de Valea Doftanei și spre zone naturale puțin aglomerate.

