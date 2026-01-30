Individul a intrat în casa bătrânului și l-a lovit cu secera în cap. Suspectul a fost prins după ce un vecin al victimei l-a văzut și a plecat pe urmele lui cu mașina.



Scena a fost surprinsă de o cameră de supraveghere.

În imagini se vede cum individul cu o cagulă pe față încearcă să fugă, dar revine pe strada unde a fost surprins ieșind din casa bătrânului.



Victima a fost transportată la spital și operată de urgență. Medicii au stabilit că viața i-a fost pusă în pericol.

La audieri, suspectul ar fi spus că a vrut să se răzbune pentru un conflict pe care bătrânul l-ar fi avut cu mama sa.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de tentativă de omor.

