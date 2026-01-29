Se plimbă astfel prin epoca medievală sau perioada comunistă, în zone reconstituite de istorici, programatori și arhitecți. Este o tehnologie folosită deja în marile orașe ale lumii.

În câteva secunde, oamenii pot vedea locuri din oraș în diferite perioade istorice: medievală și comunistă.

Peter Turcuș, participant / profesor de istorie: „Este altceva să vezi cu ajutorul VR-ului Brașovul care exista în Evul Mediu și îți dă senzația aceea ca și cum ai juca un joc video. Te transpune exact în lumea respectivă.”

Cei interesați pot vedea cum arătau odinioară Piața Sfatului, Tâmpa, Biserica Reformată Maghiară și Lacul Vrăjitoarelor. De asemenea, pot afla și informații despre evenimentele importante, cum ar fi incendiul care a distrus în secolul 17 Biserica Neagră.

Corespondent Știrile ProTV: „În jurul meu văd oameni care se plimbă liniștiți, când, deodată, biserica este cuprinsă de flăcări. În timp ce privesc scena, în căști aud o voce care îmi povestește istoria Bisericii Negre.”

Pentru a reconstitui imaginile din acele epoci, a fost nevoie ca istoricii și arhitecții să caute informații din mai multe surse, astfel încât reconstrucția Brașovului să fie redată cât mai fidel.

Ovidiu Savu, șef serviciu istorie literatură, Muzeul Casa Mureșenilor: „Ne-am luat după tablourile vechi. Am consultat documente legate de istoria medievală a Brașovului, de istoria modernă și contemporană, și fotografii, cărți poștale ilustrate.”

Nicoleta Ciubotaru, fondator: „Modelele 3D pe care le văd fiecare dintre oameni, practic, folosesc un software specializat pentru a face modelele 3D cât mai aproape de realitate.”

Astfel de tururi ghidate cu ochelari de realitate virtuală mai există și în alte orașe din Europa, precum Budapesta, Viena, Frankfurt sau Praga.

