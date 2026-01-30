Rusia nu a confirmat deocamdată că a fost de acord cu vreo oprire a atacurilor, scrie CNN.

”Apreciem eforturile partenerilor noştri de a ne ajuta să protejăm vieţi. Mulţumim, preşedinte Trump”, a afirmat Zelenski, într-o postare pe X, adăugând că Ucraina se aşteaptă ca acordul să fie implementat.

Zelenski a confirmat că discuţiile privind o oprire temporară a atacurilor asupra infrastructurii energetice au avut loc în timpul întâlnirilor trilaterale între oficiali americani, ucraineni şi ruşi, de săptămâna trecută, de la Abu Dhabi.

O persoană familiarizată cu negocierile a afirmat că oficialii americani au avansat ideea unei asemenea pauze în lupte, însă nu era clar la acel moment dacă Moscova va fi de acord.

Rusia nu a confirmat public că a acceptat o propunere privind o oprire a atacurilor. Întrebat, joi, despre o posibilă încetare a focului în ceea ce priveşte infrastructura energetică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a oferit lămuriri, spunând: ”Nu, nu pot comenta asta deocamdată”.

CNN a cerut Kremlinului un punct de vedere.

Încercările anterioare privind un armistiţiu temporar între Rusia şi Ucraina nu au avut succes. Ucraina a acuzat Rusia că a încălcat o încetare a focului de trei zile, planificată, în mai anul trecut, despre care Moscova a anunţat că o va respecta ”din motive umanitare”. În timp ce presa de stat din Rusia a afirmat că încetarea focului a fost aplicată, armata Ucrainei a afirmat că atacurile au continuat şi în acea perioadă. Însă Ministerul rus al Apărării a susţinut că trupele sale au ”încetat toate ostilităţile” şi a acuzat Ucraina că a continuat atacurile. Acesta a afirmat că Rusia va ”reflecta” acţiunile Ucrainei.

Anterior în cursul războiului, autorităţile ucrainene au pus în aşteptare planurile de a evacua civilii din Mariupol, invocând încălcarea de către Rusia a unei pauze agreeate în martie 2022.

Stadiul negocierilor pentru pace

În postarea în care îi mulţumeşte lui Trump, Zelenski a afirmat că astfel de ”paşi spre de-escaladare contribuie la progresul real spre sfârşitul războiului”. Trimisul special al lui Trump Steve Witkoff a exprimat un optimism similar, afirmând, joi, că administraţia ”face mari progrese” în negocierea unui acord de pace între Rusia şi Ucraina şi adăugând că în urma întâlnirii de la Abu Dhabi crede că ”poporul ucrainean este plin de speranţă şi se aşteaptă că vom obţine un acord pentru pace în curând”.

Miercuri, secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat că ”pretenţia teritorială privind Doneţkul” este principala problemă care rămâne în negocierile privind sfârşitul războiului din Ucraina.

Însă joi consilierul de la Kremlin Iuri Uşakov a temperat evaluarea lui Rubio privind stadiul negocierilor.

Pauza anunţată a atacurilor ruseşti vine într-un moment critic, în care ucraina se confruntă cu temperaturi sub limita îngheţului, agravate de atacurile ruseşti repetate asupra infrastructurii critice.

Atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice au provocat pene de electricitate semnificative la Kiev, potrivit Ministerului Energiei din această ţară, alte regiuni afectate fiind Odesa, Harkov şi Doneţk.

Preşedintele american Donald Trump anunţă joi că i-a cerut ”personal” omologului său rus Vladimir Putin să nu mai atace Kievul şi alte oraşe ucrainene ”timp de o săptămână” şi dă asigurări că liderul de la Kremlin ”a acceptat să o facă”, relatează AFP.





