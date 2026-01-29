Diferențele de preț pot fi foarte mari pentru restaurante și hoteluri, iar alegerea unei țări mai ieftine poate însemna mai mulți bani rămași pentru experiențe și cumpărături.

Potrivit Eurostat, în Elveția și Danemarca turiștii dau cel mai mult pentru mâncare și cazare, iar în România, Ungaria și Bulgaria, cel mai puțin.

Elveția, țara care impresionează prin vârfurile acoperite de zăpadă, ghețari, cascade, pajiști fermecătoare și sate pitorești, este cea mai scumpă din Europa pentru vacanțe. Turiștii plătesc aici cel mai mult pentru mâncare și băuturi în restaurante, dar și pentru cazare – 171 de euro, dintre 37 de țări europene, potrivit Eurostat. Costul a fost raportat la un coș mediu de 100 de euro pentru mâncare și cazare, la nivel mediu european.

Turist: „Totul acolo este foarte scump, prețurile sunt duble sau triple. Peste tot costă mai mult să bei și să mănânci.”

Dintre țările din Uniunea Europeană, Danemarca se află în vârful clasamentului, cu prețuri mai mari cu 49% față de medie. Turiștii sunt atrași mai ales de Copenhaga, orașul cu canalele pitorești și casele colorate din port, dar și de celebra grădină de distracții Tivoli. Urmează în topul vacanțelor scumpe Irlanda, Finlanda și Luxemburg.

Tineri: „De obicei, merg într-o țară pentru ce pot să descopăr acolo și prețurile sunt altceva, pentru că vreau să trăiesc experiența mai mult decât să mă gândesc la prețuri.”

La polul opus, Bulgaria, Ungaria, România și Cehia oferă prețuri accesibile. Paradoxal însă, nu reușim să atragem mulți turiști străini, deși avem litoralul Mării Negre, castele medievale, orașe istorice și peisaje naturale, pentru că destinațiile de la noi sunt mai puțin vizibile pe piața europeană, iar străinii încă se tem de calitatea serviciilor.

Ciprian Ene, consultant turism: „Costurile de achiziție ale structurilor de cazare, hoteluri, apartamente, sunt de câteva ori mai mari, poate chiar de zeci de ori mai mari decât în România. Atunci când mergem la un hotel dintr-o asemenea structură de cazare, suntem nevoiți să scoatem mai mulți bani din buzunare. Apoi, salariile în destinațiile respective sunt mai mari decât în România, ceea ce înseamnă că și prețurile în destinațiile respective sunt, din nou, mai mari.”

Cuplu: „Noi nu am venit aici pentru că prețurile sunt mai mici, am venit pentru țară și ca să vizităm capitala voastră.”

Corespondent Știrile ProTV: „Chiar dacă România are printre cele mai mici prețuri pentru serviciile turistice, din păcate nu atrage suficienți vizitatori. Datele oficiale arată că, în primele 11 luni din 2025, cifra de afaceri a agențiilor de turism și a operatorilor români a scăzut cu peste 14% față de anul trecut.”

Adrian Voican, vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism: „Prețurile au crescut în România odată cu inflația, dar mai puțin decât în țările din jur. Un raport pe care îl avem arată că prețurile au crescut cu 9,5%, față de 23% în Bulgaria.”

În 2025, în primele 11 luni, numărul turiștilor în România a scăzut cu 5,5%, față de aceeași perioadă din 2024, potrivit Institutului Național de Statistică.

