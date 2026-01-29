Potrivit unui nou „indice de fiabilitate a soarelui” lansat de easyJet Holidays, care a analizat 25 de ani de date climatice – incluzând temperaturile maxime medii, orele de soare, precipitațiile și accesibilitatea financiară – Sharm El Sheikh oferă o probabilitate de 98-100% de soare, temperaturi ce ajung la 30°C și până la 11 ore de lumină pe zi, potrivit Daily Express.

Alte destinații însorite de Paște

Pe locul doi se află Sal, în Capul Verde, cunoscut pentru apele turcoaz în stil caraibian, plajele cu nisip alb și șanse aproape nule de ploaie în aprilie. Gran Canaria completează podiumul, cu temperaturi plăcute de 23°C și doar 5-15% șanse de precipitații într-o zi obișnuită.

Stuart Wright, director pentru clienți la easyJet Holidays, a declarat: „După lunile întunecate de iarnă, mulți dintre clienții noștri se bazează pe vacanța de Paște pentru a recupera vitamina D. Destinațiile din Europa și Africa de Nord pot fi opțiuni excelente pentru cei care caută vreme caldă și merită cu siguranță luate în considerare.”

Hurghada, situată aproape vizavi de Sharm El Sheikh, figurează și ea în indice. Cu temperaturi maxime de 28°C și un scor de fiabilitate a soarelui de 95-98%, stațiunea este ideală pentru snorkeling și oferă o gamă variată de parcuri acvatice.

La doar un zbor scurt de Insulele Canare, coasta marocană oferă o alternativă relaxantă. Orașul de surf Agadir impresionează cu plaje nisipoase și temperaturi de aproximativ 24°C, iar Marrakech, aflat la trei ore în interiorul țării, se bucură de soare între 90-95% din zilele din aprilie, cu maxime de 27°C.

Destinații istorice și culturale

Paphos, pentru familiile pasionate de istorie, oferă aproximativ 87% zile cu soare în aprilie și temperaturi în jur de 20°C. Vizitatorii pot explora Mormintele Regilor, incluse în patrimoniul UNESCO, unde săpăturile arheologice continuă și astăzi.

În continuare, Algarve în Portugalia și Sicilia, în largul coastelor sudice ale Italiei, rămân destinații populare pentru escapade de primăvară. Faro, în Algarve, are un scor de fiabilitate a soarelui între 85-88%, iar temperaturile de circa 22°C permit plimbări relaxante pe coastă. Sicilia oferă trasee ușoare de drumeție și priveliști spectaculoase ale Muntelui Etna, cu 8-9 ore de soare pe zi.

Top 10 destinații

1. Sharm El Sheikh, Egipt

2. Sal (Santa Maria), Capul Verde

3. Gran Canaria (Sud)

4. Tenerife (Sud)

5. Paphos, Cipru

6. Hurghada, Egipt

7. Marrakech, Maroc

8. Agadir, Maroc

9. Algarve (Faro), Portugalia

10. Sicilia (Catania/Palermo)

