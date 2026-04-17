„În urma activităţilor desfăşurate în cauză, astăzi, 17 aprilie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 9 Poliţie au depistat, pe o stradă din Sectorul 2, un bărbat, în vârstă de 65 de ani, bănuit de comiterea faptei. Acesta a fost condus la sediul subunităţii, în vederea audierii. În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au depistat şi recuperat bunurile sustrase, acestea fiind identificate la un centru de colectare din Sectorul 2. Faţă de persoana în cauză vor fi dispuse măsurile legale care se impun", anunţă Poliţia Capitalei într-un comunicat de presă.

Cum s-a petrecut incidentul

Din primele informaţii, bărbatul ar fi intrat în curtea spitalului joi seara, ar fi distrus o parte a instalaţiei şi ar fi furat o ţeavă de aproximativ un metru şi un robinet de la rezervorul de oxigen, pe care le-a vândut la fier vechi pentru aproximativ 30 de lei. Obiectele au fost găsite ulterior de poliţişti la un centru de colectare.

Incidentul a fost semnalat joi seara, în jurul orei 19:30, când reprezentanţii spitalului au sunat la 112.

"În jurul orei 19:30, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 9 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel la 112, de către reprezentanţii unei unităţi spitaliceşti din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unităţii. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă", a informat Poliţia Capitalei.

La adresă s-au deplasat şi echipaje de pompieri, care au acţionat pentru închiderea robineţilor rezervorului, în vederea eliminării oricărui pericol.

"În urma activităţilor specifice desfăşurate, s-a stabilit că o persoană ar fi pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, ulterior ar fi distrus o componentă a instalaţiei şi ar fi sustras o ţeavă de aproximativ un metru, precum şi un robinet aferent rezervorului. În cauză, sunt desfăşurate activităţi pentru identificarea şi depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei. Menţionăm că, în acest moment, activităţile sunt în dinamică", a precizat sursa citată.