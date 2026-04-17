”Aici este vorba de vânzarea unor pachete minoritare, în aşa fel încât statul român să rămână în continuare acţionar majoritar, pentru că unele din aceste companii sunt companii de tip strategic şi e nevoie de această majoritate”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la RRA, despre criticile aduse de PSD privind vânzarea companiilor de stat.

Şeful Executivului a prezentat şi ce rezolvă practic vânzarea de acţiuni.

”Noi avem o piaţă de capital destul de restrânsă, suntem o piaţă de tip emergent şi, pentru a dezvolta piaţa noastră de capital, ceea ce înseamnă că aceste acţiuni ar putea fi cumpărate din banii, din pensiile private ale românilor, din alte fonduri de investiţii, înseamnă că companiile vor fi administrate mai bine, pentru că, fiind o administrare de tip privat într-o pondere mai mare, cu siguranţă nu o să vrea să-şi piardă banii, pentru că răspund pentru asta, nu e ca la stat, uneori, în care nu răspunzi de nimic, înseamnă că vor fi mai transparent administrate şi va fi un câştig pentru pieţele financiare, pentru bugetele de stat şi pe ansamblu”, a explicat şeful Executivului.

Bolojan a menţionat că ”toată această discuţie legată de vânzarea de pachete ţine, pe de-o parte, de programul de guvernare, pentru că e trecut în programul de guvernare şi ţine de discuţiile pe care le-a avut, pe parcursul acestor luni”.

”Inclusiv raportul pe care l-a prezentat doamna vicepremier a fost discutat în grupuri de lucru cu reprezentanţii tuturor partidelor şi a fost o informare în şedinţa de guvern iar la întrebarea dacă sunt obiectii, sunt rezerve, n-au fost niciun fel de rezerve, deci a fost aprobată în ultima şedinţă de guvern. Prin urmare, nu o critică într-o speţă sau alta este problema, pentru că e inevitabil, când vii cu orice fel de măsură, la un moment dat poţi să deranjezi dintr-o anume fel sau se poate specula din punct de vedere politic. Problema este când şi acţionezi pe tema asta. Deci, întotdeauna vom avea o zonă de vuvuzele politice dar trebuie să vedem problemele de fond şi cât timp s-a rămas într-o zonă de vuvuzele politice, mi s-a părut că este fezabil pentru ţara asta. În momentul în care se duce într-o zonă în care se şi acţionează, pentru a dinamita lucrurile, nu mai poţi să stai pasiv, pentru că altfel lucrurile nu sunt în regulă pentru ţara noastră”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Bolojan despre banii pierduți de companiile de stat

Ilie Bolojan: Gândiți-vă, de exemplu, să ai conduceri care sunt cu tot felul de filiere politice. Nu știu, la Apele Române am pierdut finanțarea barajelor din PNRR, dar am avut nenorocirea de la Praid. Cel de la Apele Române a fost schimbat, cel de la Salrom, care este celălalt responsabil, s-a legat de caloriferul de la Salrom și încă este bine mersi acolo și așa mai departe. Ce am făcut practic? Deși de multe ori cu frâna de mână am pus reflectoarele pe aceste zone, am căutat să schimb legislații și să corectez lucrurile și aceste zone sunt conectate transpolitic și transinstituțional la oameni care au susținut aceste lucruri.

„Am aprins becurile”: Bolojan despre sistemul care „roade” banii publici

Ilie Bolojan: Şi foarte plastic, gândiți-vă că în cămara aceea pe care o mai are gospodarul, atunci când deschizi ușa vezi că ai niște șoricei, niște șobolani care sunt ca niște rozătoare, care îți rod acele alimente și e foarte plastic, știți? Am aprins becurile, este cât să poată de clar asta. Nu e rostul meu, dar asta am încercat să fac lumină acolo și, în mod evident, asta cât să poate de clar a deranjat, dar am o experiență din administrație și am înțeles un lucru, degeaba îți umpli cămara prin munca oamenilor, prin impozite și taxe, dacă din acea cămară sau risipești banii sau rozătoarele ți-i rod. Şi peste tot pe unde am fost, am căutat să nu risipesc banii, să elimin formulele de pierdere de bani, indiferent sub ce formă au fost, pentru că orice om care consumă niște bani publici fără să justifice acel post, înseamnă o pierdere de bani publici și nu neapărat furtul direct este doar o pierdere, aici sunt pierderi enorme pe care am încercat să le corectez în fiecare zi și în mod evident și asta consider că a deranjat.