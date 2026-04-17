Companiile de stat din România. Peste 250.000 de angajați, cheltuieli de 49 miliarde lei și datorii de 8,5 miliarde lei

În România își desfășoară activitatea 1.107 companii publice, din care 197 au acționar unic sau majoritar statul român , prin diverse ministere, iar 910 sunt deținute de autoritățile locale (primării, consilii județene).

Potrivit acestora, cele 1.107 firme de stat au raportat anul trecut împreună venituri totale de peste 58 de miliarde de lei și cheltuieli totale de peste 49 miliarde lei. Asta înseamnă că toate cele peste 1.100 de companii deținute de stat au avut la un loc un profit mai mic de 9 miliarde de lei.

Pe de altă parte, toate aceste companii de stat au datorii cumulate de 8,6 miliarde lei, din care circa 3 miliarde lei sunt restanțe la bugetul de stat.

În fine, cele 1.107 firme de stat au împreună aproximativ 250.000 de angajați, cărora li se plătesc salarii de peste 15,3 miliarde de lei, în fiecare an.

”Este timpul să prezentăm, astăzi, un bilanţ privind reforma companiilor de stat. Această reformă a companiilor de stat este un subiect despre care s-a vorbit mult în ultimii ani, dar pentru care s-a făcut foarte puţin sau aproape nimic. Realitatea faptică este că avem în România peste 1500 de companii de stat, multe dintre ele înregistrează pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde de lei. Cred că sunt 3, 4, 5 spitale regionale, pe care le-am fi putut construi de aceşti bani”, a declarat vicepremierul Oana Gheroghiu.

”A sosit momentul să punem capăt risipei şi ineficienţei, să luăm măsurile necesare în beneficiul României şi al românilor, nu în beneficiul băieţilor de ştepţi”, a mai spus Oana Gheorghiu.