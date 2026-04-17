Companiile de stat din România. Peste 250.000 de angajați, cheltuieli de 49 miliarde lei și datorii de 8,5 miliarde lei

România are peste 1.100 de companii de stat, la care sunt angajați peste 250.000 de oameni și cheltuie aproape 50 de miliarde de lei pe an, potrivit informațiilor oficiale. 

Cristian Anton

În România își desfășoară activitatea 1.107 companii publice, din care 197 au acționar unic sau majoritar statul român, prin diverse ministere, iar 910 sunt deținute de autoritățile locale (primării, consilii județene).

Informațiile sunt valabile la momentul iunie 2025 și sunt prezentate oficial de Guvern.

Potrivit acestora, cele 1.107 firme de stat au raportat anul trecut împreună venituri totale de peste 58 de miliarde de lei și cheltuieli totale de peste 49 miliarde lei. Asta înseamnă că toate cele peste 1.100 de companii deținute de stat au avut la un loc un profit mai mic de 9 miliarde de lei.

Pe de altă parte, toate aceste companii de stat au datorii cumulate de 8,6 miliarde lei, din care circa 3 miliarde lei sunt restanțe la bugetul de stat.

”A sosit momentul să punem capăt risipei”

În fine, cele 1.107 firme de stat au împreună aproximativ 250.000 de angajați, cărora li se plătesc salarii de peste 15,3 miliarde de lei, în fiecare an.

”Este timpul să prezentăm, astăzi, un bilanţ privind reforma companiilor de stat. Această reformă a companiilor de stat este un subiect despre care s-a vorbit mult în ultimii ani, dar pentru care s-a făcut foarte puţin sau aproape nimic. Realitatea faptică este că avem în România peste 1500 de companii de stat, multe dintre ele înregistrează pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde de lei. Cred că sunt 3, 4, 5 spitale regionale, pe care le-am fi putut construi de aceşti bani”, a declarat vicepremierul Oana Gheroghiu.

”A sosit momentul să punem capăt risipei şi ineficienţei, să luăm măsurile necesare în beneficiul României şi al românilor, nu în beneficiul băieţilor de ştepţi”, a mai spus Oana Gheorghiu.

Guvernul promite că va „face curat" în companiile de stat cu datorii mari. Ce intră în restructurare și ce merge în faliment

Ilie Bolojan: Am limitat prăduirea bugetului de stat, ceea ce a deranjat. Am aprins becurile și am văzut șobolanii din cămară

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că vânzarea acţiunilor la companiile de stat e trecută în programul de guvernare şi ţine de discuţiile pe care le-a avut în ultimele luni.

Investigație aprofundată a ajutorului de stat pentru retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă. De ce se tem europenii

Deschiderea de către Comisia Europeană a unei investigaţiei aprofundate privind ajutorul de stat pentru retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă este o procedură standard pentru proiectele energetice de mare complexitate, spune președintele CC.
Bolojan, despre reforma companiilor de stat: „Statul trebuie să se comporte ca un proprietar responsabil”

Premierul Ilie Bolojan anunţă, joi seară, direcţiile de acţiune pentru reforma primelor 22 de companii ale statului, explicând că nu se pot accepta situaţii în care companii aflate în faliment de ani de zile continuă să consume bani publici.

Bărbatul care a distrus un rezervor de oxigen la Spitalul Pantelimon, prins de polițiști. A vândut instalația la fier vechi

Bărbatul care a provocat, joi seara, distrugeri la un rezervor de oxigen din curtea Spitalului "Sf. Pantelimon" din Sectorul 2 al Capitalei a fost identificat de poliţişti, prins şi dus la audieri.

Surse: Serviciile de pază sunt în alertă după ce Nicușor Dan a fost amenințat cu moartea. A fost deschisă o anchetă

După ce președintele Nicușor Dan a fost amenințat cu moartea, serviciile de pază și protecție au sporit gradul de alertă, însă nu au mobilizat echipe suplimentare, au precizat surse instituționale pentru Știrile PRO TV.

„Nu ne vindem țara”: Grindeanu vrea lege pentru interzicerea privatizărilor. Scurt istoric al marilor privatizări PSD

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democraţii vor iniţia un proiect de lege care să prevadă interzicerea vânzării de acţiuni de la companiile de stat performante. PSD stă la baza celor mai mari privatizări din România. 

