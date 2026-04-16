Cheile Nerei – Beușnița, locul din România în care se află o cascadă desprinsă din basme

Cheile Nerei - Beușnița reprezintă o arie protejată de interes național, aflată în Parcul Național cu același nume. Situate în județul Caraș-Severin, este unul dintre cele mai frumoase și vizitate obiective turistice din România.

Anca Lupescu

Dezvoltarea zonei Cheile Nerei–Beușnița este legată de perioada Imperiului Austro-Ungar, când resursele naturale au fost intens exploatate. Lemnul, cărbunele și uraniul au contribuit la transformarea regiunii într-un important centru minier și industrial.

Un moment crucial între 1847 și 1863, când s-a construit linia ferată Oravița–Anina. Este prima cale ferată din România și una dintre primele căi ferate montane din Europa.

Traseul a fost realizat într-un relief dificil, fiind săpat în munte și incluzând 14 tuneluri și 10 viaducte. Linia făcea legătura între zona minieră și portul Baziaș, la Dunăre, facilitând transportul resurselor.

Astăzi, traseul și gările de pe parcurs sunt considerate monumente istorice, iar la Reșița există un muzeu al locomotivelor în aer liber care păstrează o parte din acest patrimoniu.

Zona a fost locuită și utilizată și înainte de această perioadă, iar în apropiere se află Băile Herculane, cunoscute încă din epoca romană pentru izvoarele termale.

Din punct de vedere geografic, Cheile Nerei–Beușnița se află între mai multe arii protejate importante: Parcul Național Domogled – Valea Cernei la sud-est, Parcul Natural Porțile de Fier pe Dunăre și Parcul Național Semenic – Cheile Carașului la nord. Această poziționare a contribuit la păstrarea biodiversității și a peisajelor naturale.

Un element specific zonei îl reprezintă rețeaua de poteci și tuneluri săpate manual în stâncă, folosite în trecut pentru legătura dintre sate și zonele izolate. Traseele din Cheile Nerei, inclusiv cel de pe Dealul Cărăula, care leagă Sasca Montană de Șopot pe o distanță de aproximativ 25 de kilometri, sunt și astăzi folosite de turiști.

Legende și mistere

Cheile Nerei–Beușnița sunt cunoscute atât pentru peisajele naturale, cât și pentru legendele care s-au păstrat în timp. Unele dintre cele mai cunoscute povești sunt legate de lacurile din zonă, în special Ochiul Beiului și Lacul Dracului.

Ochiul Beiului este un lac carstic alimentat de un izvor submers, cu o adâncime de aproximativ 3,6 metri și o culoare care variază în funcție de lumină, de la verde la albastru intens.

Legenda spune că lacul s-a format din lacrimile unui tânăr, fiul unui bei turc. Acesta s-ar fi îndrăgostit de o fată din zonă, dar după ce ea a fost prinsă și ucisă la ordinul tatălui său, tânărul ar fi plâns atât de mult încât lacrimile sale au dat naștere lacului. Se spune că nuanța apei ar reflecta culoarea ochilor lui.

Un alt loc de care se leagă o legendă este Lacul Dracului. Conform unei legende locale, un drac ar fi făcut un pariu cu un cioban, susținând că poate frige un cap de țap fără ca acesta să rânjească.

Căldura focului a făcut însă ca animalul să pară că zâmbește, iar dracul, pierzând pariul, s-a aruncat în lac. De atunci, oamenii spun că lacul nu are fund și că nuanța sa albastru-verzuie ar fi legată de prezența acestuia în adâncuri.

Unde se află și cum ajungi

Cheile Nerei-Beușnița se află în sud-vestul României, în județul Caraș-Severin. Accesul se poate face din mai multe puncte, conform banatul-montan.ro.

•   Din Țara Almăjului prin Șopotul Nou – intrarea principală, cu posibilitatea de a începe drumeția pe traseele S1 și S2.

•   Din Oravița prin Sasca Montană și Sasca Română – acces pentru drumeții spre sectorul S3 și S7.

•   Prin Ciclova Română – Ilidia – Socolari – Potoc – traseu alternativ pentru acces spre Podul Bei.

•   Prin Cărbunari – acces la sectorul S6, care coboară direct spre Lacul Dracului.

Poți ajunge cu mașina la toate punctele de acces până aproape de începutul traseului, urmând ca restul călătoriei să fie parcurs pe jos, în grup.

Sectorele Cheilor Nerei

Cheile Nerei sunt împărțite în mai multe sectoare, fiecare cu durata și lungimea sa:

•   S1: Șopotul Nou – Lacul Dracului – 6 km, aproximativ 2 ore de mers.

•   S2: Lacul Dracului – Podul Bei – 13 km, aproximativ 4 ore.

•   S3: Podul Bei – Sasca Română – 3 km, aproximativ 1 oră.

•   S4: Podul Bei – Lacul Ochiul Bei – 6 km, 2 ore.

•   S5: Lacul Ochiul Bei – Cascadele Beușniței – 1 km, 30 de minute.

•   S6: Cărbunari – Lacul Dracului – 12 km, 4 ore.

•   S7: Sasca Montană – Cascada Șușara – traseu scurt de drumeție.

Ce să vizitezi în zonă

O vizită în zonă te va duce la unele dintre cele mai frumoase obiective turistice, la care poți ajunge prin trasee marcate sau drumuri prin pădure. Iată principalele atracții din Cheile Nerei-Beușnița:

La Tunele

La Tunele este o porțiune a cheilor formată din șase tunele săpate în stâncă, ultimul fiind cel mai lung. Construcția tunelurilor datează din perioada stăpânirii turcești a Banatului și a fost realizată de locuitorii din Sasca Română pentru a ajunge mai rapid la morile din Potoc. Traseul se poate parcurge din Sasca Română sau traversând Cheile Nerei din Șopotul Nou.

Podul Beiului

Podul Beiului marchează finalul asfaltului și punctul de plecare pentru mai multe trasee:

•  Înainte – spre Cantonul Damian și Lacul Dracului.

•  La dreapta – spre zona La Tunele.

•  La stânga – spre Lacul Ochiul Beiului și Cascada Beușnița.

La Podul Beiului există o taxă de vizitare a parcului natural (aproximativ 5 lei de persoană). Drumul până aici este asfaltat și accesibil, deși îngust pe anumite porțiuni.

Cascada La Văioagă

Cascada La Văioagă este pe partea dreaptă a drumului forestier care leagă Podul Beiului de Cantonul silvic Valea Bei. Traseul până la cascadă durează aproximativ 45 de minute de mers lejer. Cascada nu este foarte înaltă, dar debitul apei este mare, iar culoarea apei este impresionantă.

Lacul Ochiul Beiului

Lacul Ochiul Beiului este un lac carstic cu diametrul de aproximativ 20 m și adâncimea de 4 m, cu apă albăstruie care nu îngheață niciodată. Conform legendei locale, lacul s-ar fi format din lacrimile unui tânăr bei care și-a pierdut iubita.

Cascada Beușnița

Cascada Beușnița se află la capătul traseului de la Lacul Ochiul Beiului. Ajungi la ea pe un pod de lemn improvizat și traseul continuă prin pădure pentru aproximativ 20 de minute. Totuși, efortul merită, pentru că aceasta este una dintre cele mai cunoscute și frumoase cascade din Cheile Nerei.

