Declaraţia a fost făcută în contextul în care social-democraţii au susţinut că nu mai doresc colaborarea cu el la Palatul Victoria şi vor părăsi guvernarea în cazul în care nu demisionează.

"Dacă ne-am lua după declaraţiile care au fost făcute până acum, am putea spune că zarurile au fost aruncate şi că luni, Partidul Social Democrat va vota într-o manieră sau alta că nu va mai colabora cu premierul Bolojan. Dacă analizăm ce s-a întâmplat în aceste ultime luni, constatăm o serie de critici venite din partea reprezentanţilor acestui partid, care încălcau, în mod evident, protocolul de guvernare, care prevede că partidele nu trebuie să se atace între ele (...). Nu doar că l-au atacat pe premier, indiferent ce persoană este, ci pur şi simplu contribuie la lipsa de performanţă a Guvernului, pentru că maşinăria guvernamentală, când vede că este instabilitate, nu se mai mobilizează, nu mai lucrează corespunzător şi toată lumea se gândeşte cine vine, cine pleacă, cine va rămâne, dacă mai rămân pe post şi aşa mai departe. Evident, suntem, pe fondul acestor declaraţii, în faza unui început de criză, de care România nu are nevoie, asta este cât se poate de cert", a afirmat Ilie Bolojan la Radio România Actualităţi.

Şeful Guvernului a explicat că România nu are nevoie de o astfel de criză, având vedere problemele interne cu care ţara noastră se confruntă: deficitul bugetar, precum şi riscul pierderii unor sume importante din PNRR.

"Avem probleme complicate, care vin din realităţile noastre economice, din deficitele bugetare pe care le-am acumulat anii trecuţi şi pe care trebuie să le corectăm, pentru că altfel, indiferent ce guvern vine, plătind dobânzi tot mai mari, spaţiile care le are pentru educaţie, pentru sănătate vor fi tot mai mici. De asemenea, avem de absorbit banii europeni în perioada imediat următoare, până la sfârşitul lunii august trebuie să absorbim încă 8 miliarde de euro, să rezolvăm jaloanele, să trecem legi prin Parlament, ca să ne putem lua banii şi apoi să terminăm lucrările. Ceea ce înseamnă că orice fel de perturbaţii şi de întârzieri vor face ca România să intre în riscul de a pierde sume importante de bani, pe care veţi vedea că la finalul lunii august nu şi le va mai asuma nimeni. Toţi vor arunca vina unii pe alţii, indiferent cine va fi în guvernare, dar, din păcate, vedem cum se duc lucrurile. Deci, România nu are nevoie de această criză politică", a subliniat Bolojan.

El a precizat că a expus şi liderilor PSD poziţia sa, atât în discuţii care au avut loc în cadru privat, dar şi de la om la om.

Explicaţiile pentru această criză, a adăugat el, are mai multe componente, una fiind fuga de răspundere a celor de la PSD şi jocul dublu practicat de social-democraţi. A acuzat şi politica de tip cinic practicată de social-democraţi, explicând că problemele României sunt sacrificate pentru o strategie de partid.

"Unii oameni din conducerea PSD se comportă ca şi cum ar avea voturi ca pe vremea domnului Dragnea, 40 şi ceva la sută. Ori nu mai este această situaţie. (...) Şi, dintr-un astfel de orgoliu politic supradimensionat peste anvelopa politică pe care o are fiecare partid, ne trezim cu situaţii în care s-ar dori, probabil, să existe un premier de tip marionetă, în aşa fel încât unii să fie cu răspunderea, iar alţii să fie cu trasul sforilor din spate", a mai declarat Bolojan.

Pe de altă parte, liderul liberal a susţinut că PSD şi-ar dori un PNL 'obedient'.