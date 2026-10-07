Elevi de liceu și studenți au ieșit din nou în stradă, susținuți de sindicate, care au făcut apel la grevă generală. Nu există semne că protestele se vor încheia prea curând.

În tot acest timp, autoritățile depun eforturi pentru a calma tensiunile. Ministrul francez al Educației a propus ca fiecare școală să aloce o jumătate de zi pentru discuții între elevi și personalul didactic.

266.000 de persoane au ieșit marți în stradă, dintre care 56.000 doar la Paris, a transmis Ministerul francez de Interne. Însă organizatorii mișcării, care critică condițiile de învățământ și finanțarea școlilor, au anunțat un număr mult mai mare – 450.000, la nivel național. La manifestația din capitala Franței, situația a devenit explozivă.

Au fost ciocniri între protestatari și forțele de ordine și în alte orașe - Strasbourg, Marsilia, Lyon sau Lille.

Nick Beake, BBC: „Pe fondul acestor violențe, au fost perturbate cursurile în 891 de licee – aproape un sfert din totalul liceelor din Franța”.

Elevă: „Nu avem profesori. Dacă li se mărește programul de lucru al profesorilor și li se micșorează salariile, lucrurile nu vor merge bine. ”

AMB scurta proteste, scandări

Elevă: „În prezent, profesorii sunt obligați să predea 22 de ore. Drept urmare, trebuie să-și împartă timpul între diferite școli și să răspundă de mai multe clase. Așadar, acestea nu sunt condiții bune pentru a preda.”

Lucien Arnould, directorul unei școli: „E de înțeles că protestează aici, dar eu nu mă alătur grevei”.

În fața demonstrațiilor de amploare, premierul francez a anunțat o așa-numită „perioadă de democrație internă" în toate liceele din Franța. Ministrul Educației a precizat ulterior că este vorba despre o jumătate de zi în care elevii să le poată prezenta directorilor din școli nemulțumirile și propunerile pentru soluționarea crizei.

Măsura ar urma să fie aplicată de miercuri până vineri. În cele mai afectate instituții ca urmare a protestelor, redeschiderea unităților de învățământ se va face etapizat, începând cu clasele elevilor din ultimul an de liceu.

Protestele pare că au un sprijin important în rândul populației. Potrivit unui sondaj menționat în presa din Hexagon, 62% dintre francezi susțin revendicările liceenilor. În același timp, 78% dezaprobă actele descrise drept „tactici ale extremei stângi”, care s-ar fi implicat în violențele din timpul protestelor. În discursul din Parlament, premierul francez a acuzat partidul Franța Nesupusă că încearcă să „seme­ne haos” înaintea alegerilor prezidențiale, programate peste șapte luni.

Potrivit autorităților, de la începutul protestelor au fost reținute peste 6.500 de persoane.