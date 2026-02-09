Raportul Spain Happy Index, realizat de compania de tehnologie Sonneil, a identificat Almería, din Andaluzia, drept cel mai fericit oraș din Spania, datorită climei sale blânde și nivelului redus de precipitații, relatează Daily Express.

Almería se bucură de o temperatură medie anuală de 17 de grade și de doar 29 de zile ploioase pe an. Orașul este apreciat și pentru excelentele conexiuni de transport, precum și pentru accesul facil la spitale și aeroporturi. Almería a obținut un scor impresionant de 92,17 puncte, depășind toate celelalte orașe evaluate.

Almería se mândrește cu o coastă spectaculoasă, care merită explorată, oferind peisaje de o frumusețe deosebită și un climat ideal pe tot parcursul anului.

Ce pot vizita turiștii

Datorită poziției sale într-una dintre cele mai căutate regiuni ale Spaniei, Almería reprezintă un punct de plecare ideal pentru turiștii dornici să descopere satele și orașele învecinate.

Cu toate acestea, orașul oferă o mulțime de activități chiar și în interiorul granițelor sale, de la shopping în bouticuri independente până la experiențe culinare în unele dintre cele mai bune restaurante din Spania. La Rambla, situată în inima orașului, este un bulevard larg, mărginit de copaci, care se întinde spre port și plaje. Aceasta reprezintă un punct central pentru vizitatorii care doresc să se bucure de cafenelele stradale, magazinele de specialitate și zonele de joacă pentru copii.

Pentru cei în căutare de shopping intensiv, Paseo de Almería este principala arteră comercială, cu numeroase magazine, de la buticuri independente până la branduri de lux. Avenida del Mediterráneo traversează centrul orașului și găzduiește complexul comercial Mediterráneo.

Orașul dispune și de o gară, care oferă acces facil către orașele și localitățile din apropiere.

De asemenea, numeroase linii de autobuz deservesc orașul, fiind utile atât turiștilor, cât și localnicilor.

Impunătorul pod feroviar din fier Cable Inglés, construit de o companie minieră britanică la începutul secolului XX, domină o parte a portului și reprezintă moștenirea industrială a orașului din perioada exploatărilor miniere. În prezent, acesta se află în proces de restaurare, urmând să fie transformat într-o atracție turistică.

Barrio de la Chanca, cunoscut drept cartierul peșterilor, face parte din centrul istoric al orașului și este o oprire esențială pentru vizitatori. Mai multe familii locuiesc încă în aceste case pitorești, săpate direct în stâncă. Trenulețul turistic, care circulă în weekend, străbate cartierul istoric și zona portuară, oferind o modalitate relaxantă de a admira principalele atracții ale orașului.

Trenulețul pleacă din Plaza de Emilio Pérez, iar programul poate fi consultat pe site-ul Almería Turismo.