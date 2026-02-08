Precipitațiile abundente continuă și autoritățile locale se tem că solul deja saturat nu va mai putea absorbi apa, ceea ce crește riscul unor noi viituri și alunecări de teren. Doar culturile agricole au suferit pagube de miliarde de euro, anunță fermierii spanioli și portughezi.

A şaptea furtună înregistrată în Peninsulă Iberică de la începutul anului, Leonardo, a lovit cu putere încă de la mijlocul săptămânii. În centrul şi sudul Portugaliei, mii de oameni au fost evacuaţi de urgenţă cu ajutorul echipelor de salvare.

Inundații mai mari decât în 1963

Echipaj de intervenție: „Facem tot posibilul să ajutăm oamenii și să încercăm să scoatem ce putem din locuințe acum, că apa a mai scăzut. Dar toată lumea se așteaptă ca în câteva ore nivelul să crească din nou.”

Localnic: „N-am mai văzut niciodată așa ceva. Au mai fost inundații mari și în 1963, dar nu chiar așa, apa nu a mai ajuns vreodată la un asemenea nivel.”

Reporter: Cât de mare este în interiorul magazinului?

Localnic: „Cam un metru și jumătate, după cum se poate vedea înăuntru”.

În Portugalia și cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale este dat peste cap. Cum viiturile au făcut prăpăd în ultimele zile și meteorologii au prognozat formarea încă a unui ciclon devastator, botezat Marta, mai multe municipalități au decis să amâne cu o săptămână organizarea scrutinului.

Și Spania a emis noi avertizări de inundații, după ce în Andaluzia ploile abundente din ultimele două zile au umplut cu apă mii de locuințe, au transformat șoselele în râuri repezi și au blocat complet traficul feroviar în mai multe zone din țară.

Pedro Sanchez, premierul Spaniei: „Urmează zile foarte complicate. Așa că vin cu două solicitări majore, una este să rămâneți calmi, a doua este să fiți cât se poate de prudenți.”

O femeie a fost luată de ape în timp ce, potrivit martorilor, încerca să-și salveze câinele.

Într-o vizită la un centru de coordonare din Andaluzia, premierul Pedro Sanchez a anunțat mobilizarea a încă 10 mii de membri ai serviciului de intervenţie. Şi regiuni din centrul și nord-vestul Spaniei se află sub incidența unei alerte portocalii, din cauza vântului feroce.