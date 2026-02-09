Conductorii de tren din Spania sunt în grevă după accidentele mortale din ianuarie. Nemulțumirile pasagerilor afectați | FOTO

Conform practicii din Spania, autorităţile au impus angajaţilor obligaţia de a asigura până la 75% din trenurile suburbane în orele de vârf şi 50% pe parcursul restului zilei. Chiar şi aşa, gara Atocha din Madrid s-a confruntat cu dificultăţi majore, mai ales între orele 7:00 şi 8:00, interval esenţial pentru naveta dintre capitală şi zonele limitrofe.

Peroanele supraaglomerate şi fluturaşii distribuiţi de sindicatul CCOO, prin care se cereau „înţelegere şi sprijin”, i-au întâmpinat pe călători, împărţiţi între solidaritate şi iritare, relatează AFP.

Potrivit mesajului sindicatului, „accidentele recente nu sunt incidente izolate, ci rezultatul unor decizii care favorizează reducerile bugetare şi fragmentarea serviciului, în detrimentul unui transport feroviar public sigur şi bine administrat”.

Nemulțumirile pasagerilor afectați

„Nu am putut pleca”, se plânge Mari Carmen González, în vârstă de 58 de ani, utilizatoare a transportului feroviar, care încerca să ajungă din Madrid la Aranjuez, susţinând că „serviciile minime nu au fost respectate”.

Victoria Bulgier, profesoară de limba engleză din Statele Unite, în vârstă de aproximativ 30 de ani, care urma să ajungă la Getafe, la sud de Madrid, a declarat că înţelege „perfect” motivele grevei. „Nu ar trebui să fie nevoiţi să lucreze în condiţii care le pun viaţa în pericol”, a spus ea pentru AFP.