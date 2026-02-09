Conductorii de tren din Spania sunt în grevă după accidentele mortale din ianuarie. Nemulțumirile pasagerilor afectați | FOTO

Conductorii de tren din Spania au declanșat luni o grevă de trei zile, protestând față de degradarea infrastructurii și subfinanțarea sistemului feroviar, pe care le consideră responsabile pentru cele două accidente din ianuarie soldate cu 47 de morți.

Conform practicii din Spania, autorităţile au impus angajaţilor obligaţia de a asigura până la 75% din trenurile suburbane în orele de vârf şi 50% pe parcursul restului zilei. Chiar şi aşa, gara Atocha din Madrid s-a confruntat cu dificultăţi majore, mai ales între orele 7:00 şi 8:00, interval esenţial pentru naveta dintre capitală şi zonele limitrofe.

Peroanele supraaglomerate şi fluturaşii distribuiţi de sindicatul CCOO, prin care se cereau „înţelegere şi sprijin”, i-au întâmpinat pe călători, împărţiţi între solidaritate şi iritare, relatează AFP.

Potrivit mesajului sindicatului, „accidentele recente nu sunt incidente izolate, ci rezultatul unor decizii care favorizează reducerile bugetare şi fragmentarea serviciului, în detrimentul unui transport feroviar public sigur şi bine administrat”.

Nemulțumirile pasagerilor afectați

„Nu am putut pleca”, se plânge Mari Carmen González, în vârstă de 58 de ani, utilizatoare a transportului feroviar, care încerca să ajungă din Madrid la Aranjuez, susţinând că „serviciile minime nu au fost respectate”.

Victoria Bulgier, profesoară de limba engleză din Statele Unite, în vârstă de aproximativ 30 de ani, care urma să ajungă la Getafe, la sud de Madrid, a declarat că înţelege „perfect” motivele grevei. „Nu ar trebui să fie nevoiţi să lucreze în condiţii care le pun viaţa în pericol”, a spus ea pentru AFP.

În Barcelona, gara principală Sants era vizibil mai goală decât într-o zi obişnuită. Pe ecrane rulau anunţuri privind trenuri anulate şi întârzieri, iar la accesul către trenurile de suburbie afluenţa era scăzută. Situaţia reflectă o tendinţă accentuată în ultimele săptămâni, pe fondul neîncrederii călătorilor, exasperaţi de anulările şi întârzierile repetate.

Accidentele feroviare din ianuarie

Pe 18 ianuarie, o coliziune între două trenuri de mare viteză la Adamuz, în sudul Spaniei, în urma deraierii unuia dintre ele pe linia alăturată, a dus la moartea a 46 de persoane, inclusiv a mecanicului unuia dintre trenuri.

Două zile mai târziu, la Gelida, în Catalonia, o altă deraiere, provocată de prăbuşirea unui zid pe calea ferată, s-a soldat cu decesul unui mecanic şi rănirea mai multor pasageri, determinând suspendarea serviciului de trenuri suburbane folosit zilnic de aproximativ 400.000 de persoane. De atunci, traficul nu a revenit la normal, fiind marcat de numeroase întârzieri şi anulări.

Aceste tragedii au ridicat semne serioase de întrebare cu privire la starea reţelei feroviare spaniole şi au amplificat nemulţumirea angajaţilor, care susţin că avertismentele lor privind degradarea infrastructurii sunt ignorate.

