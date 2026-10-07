Diana Șoșoacă, urare generată cu IA de ziua președintelui rus Vladimir Putin: „Îți doresc sănătate, putere și succes”

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Sosoaca putin ai
Facebook

Europarlamentarul Diana Ivanovici Șoșoacă i-a transmis miercuri un mesaj președintelui rus Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere. Liderul de la Kremlin a împlinit 74 de ani.

autor
Aura Trif

Lidera partidului SOS România a publicat pe Facebook o scurtă felicitare, însoțită de o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apare alături de Putin, cei doi dându-și mâna și zâmbind.

„La mulți ani, domnule președinte! Îți doresc sănătate, putere și succes în toate demersurile tale”, a scris Șoșoacă.

Preşedintele rus Vladimir Putin a împlinit miercuri 74 de ani şi a primit felicitări telefonice de la numeroşi lideri străini, printre care preşedintele chinez Xi Jinping, și liderii din Belarus, Armenia, Kîrgîzstan şi Tadjikistan a relatat miercuri Kremlinul.

Popularitatea lui Putin, care depăşea 80% la începutul războiului din Ucraina, acum patru ani şi jumătate, a scăzut vertiginos în ultimele luni din cauza consecinţelor atacurilor ucrainene, a penuriei de combustibil şi a blocării internetului, între alte motive.

Atacurile rusești asupra Ucrainei din noaptea de marți spre miercuri au ucis 11 oameni și au rănit peste 30, potrivit lui Volodimir Zelenski, care susține că bombardamentele au fost un „cadou” pentru Vladimir Putin.

„Astăzi, de ziua lui Putin, armata rusă i-a «oferit» distrugerea unui bloc de locuinţe din Priluki, în regiunea Cernihiv. Era un bloc obişnuit de cinci etaje. Din păcate, până în acest moment se ştie că cinci persoane au murit, iar 26 au fost rănite, printre care şi cinci copii. Este posibil ca sub dărâmături să mai fie încă oameni”, a scris Volodimir Zelenski pe reţelele sociale.

Noua regulă în Codul Rutier pentru motocicliști. Când le este permis să treacă printre mașini la semafor

Sursa: StirilePROTV

Etichete: diana sosoaca, vladimir putin, Rusia, zi de nastere, urare,

Articol recomandat de sport.ro
Sportul pe care îl practică Maria Mihalache în timpul liber
Sportul pe care îl practică Maria Mihalache în timpul liber
Citește și...
diana sosoaca
Stiri Politice
Diana Şoşoacă anunţă că S.O.S. România nu votează Guvernul Niculescu: România are nevoie de alegeri anticipate

Partidul S.O.S. România nu va vota Guvernul pe care îl va propune Luca Niculescu, a anunţat luni preşedinta formaţiunii, Diana Iovanovici Şoşoacă, ea militând pentru alegeri anticipate.

Id291669 inquam photos george calin
Stiri Politice
Diana Șoșoacă i-a propus lui Nicușor Dan un guvern condus de ea: „Sunt singura care mai ține piept unui sistem”

Diana Iovanovici Şoşoacă a declarat luni, după consultările de la Cotroceni, că i-a transmis preşedintelui că S.O.S. România este pregătită să negocieze cu toate forţele politice pentru formarea unui guvern care să scoată ţara din criză.

Id278730 inquam photos octav ganea
Stiri Politice
Condițiile puse de Diana Șoșoacă lui George Simion pentru a reface alianța SOS-AUR

Partidul S.O.S. România îi propune președintelui AUR, George Simion, să înceapă, „în cel mai scurt timp”, consultări politice directe pentru coordonarea acțiunilor parlamentare și politice din perioada următoare.

Recomandări
Vlcsnap 2026 10 07 18h44m41s456
Știri Actuale
Cazul Emil Gânj, la un an de la crima care a șocat România. Mama și fiul victimei au fost duși într-o casă de protecție

Legea femicidului adoptată în aprilie 2026 promite schimbarea, dar realitatea este că multe drame puteau fi evitate prin implicarea autorităților.

Agerpres canicual caldura mare
Stiri Diverse
„Vară indiană” în România, cu temperaturi de 28 de grade în octombrie. Cât mai ține vremea neobișnuit de caldă

Trăim o „vară indiană" - așa cum numesc specialiștii acest episod neașteptat de cald pentru luna octombrie. 

Spital 1
Stiri Sanatate
Colegiul Medicilor, precizări după cazurile de ciumă din Rusia: „Boala nu a dispărut și poate fi tratată cu antibiotice”

Ciuma, cunoscută și sub numele de „ciumă”, continuă să fie prezentă în anumite regiuni ale lumii, însă poate fi tratată eficient cu antibiotice dacă este diagnosticată și tratată la timp, avertizează Colegiul Medicilor din România.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2026

01:48:26

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Octombrie 2026

03:23:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Boala parodontală - afecțiunea tăcută care ne poate lăsa fără dantură. Un obicei simplu poate face diferența

17:33

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Romania, te iubesc!

44:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Un președinte din Superliga nu s-a ferit de cuvinte: ”Cum ajung jucătorii la națională? Pe ce criterii?”

Sport

A făcut praf naționala lui Gică Hagi: „Ne promisese că vom juca la fel ca Spania, dar am jucat precum Curacao”