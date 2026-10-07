Diana Șoșoacă, urare generată cu IA de ziua președintelui rus Vladimir Putin: „Îți doresc sănătate, putere și succes”

Lidera partidului SOS România a publicat pe Facebook o scurtă felicitare, însoțită de o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apare alături de Putin, cei doi dându-și mâna și zâmbind.

Preşedintele rus Vladimir Putin a împlinit miercuri 74 de ani şi a primit felicitări telefonice de la numeroşi lideri străini, printre care preşedintele chinez Xi Jinping, și liderii din Belarus, Armenia, Kîrgîzstan şi Tadjikistan a relatat miercuri Kremlinul.

Popularitatea lui Putin, care depăşea 80% la începutul războiului din Ucraina, acum patru ani şi jumătate, a scăzut vertiginos în ultimele luni din cauza consecinţelor atacurilor ucrainene, a penuriei de combustibil şi a blocării internetului, între alte motive.

Atacurile rusești asupra Ucrainei din noaptea de marți spre miercuri au ucis 11 oameni și au rănit peste 30, potrivit lui Volodimir Zelenski, care susține că bombardamentele au fost un „cadou” pentru Vladimir Putin.

„Astăzi, de ziua lui Putin, armata rusă i-a «oferit» distrugerea unui bloc de locuinţe din Priluki, în regiunea Cernihiv. Era un bloc obişnuit de cinci etaje. Din păcate, până în acest moment se ştie că cinci persoane au murit, iar 26 au fost rănite, printre care şi cinci copii. Este posibil ca sub dărâmături să mai fie încă oameni”, a scris Volodimir Zelenski pe reţelele sociale.