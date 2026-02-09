Partidul Popular (PP), conservator, care guvernează regiunea nord-estică, a ieşit pe primul loc cu 34,3% din voturi, dar cele 26 de locuri obţinute reprezintă o pierdere de două locuri şi îl lasă cu mult sub majoritatea necesară în camera cu 67 de locuri.

Cu 99% din voturi numărate, socialiştii au obţinut 24,3%, ceea ce le-a asigurat 18 locuri, dar a reprezentat o pierdere de cinci locuri, egalând cel mai slab rezultat al lor din regiune. Aragón este cunoscută drept „Ohio-ul Spaniei” deoarece, la fel ca statul american, tinde să servească drept barometru al stării de spirit electorale naţionale.

Între timp, partidul de extremă dreapta Vox a obţinut 14 locuri, cu un sprijin de 17,9%, dublu faţă de ceea ce a câştigat la ultimele alegeri din 2023 şi reflectând performanţa sa puternică din sondajele naţionale recente.

Partidul a făcut campanie intensă în zonele rurale din Aragón, adresându-se fermierilor nemulţumiţi de reglementările UE.

„Nu este rezultatul pe care îl doream”, a declarat candidata socialistă, Pilar Alegría. „Un orizont incert s-a deschis în Aragón.”

Alegerile de duminică au fost primele dintre cele trei alegeri programate în următoarele luni în regiunile din Spania controlate de PP, urmând să fie urmate de Castilla y León în martie şi Andaluzia în iunie.

Atât PP, cât şi socialiştii au folosit alegerile regionale pentru a discuta probleme naţionale mai ample.

PP a prezentat alegerile ca un referendum privind mandatul lui Sánchez, a cărui coaliţie a fost zguduită de scandaluri care au afectat partidul său şi aliaţii săi. Două accidente feroviare din ianuarie, în care au murit 47 de persoane şi care au provocat haos în transportul feroviar din toată ţara, au agravat problemele lui Sánchez.

Socialiştii săi, între timp, au prezentat votul din Aragón ca o şansă de a respinge valul radical de dreapta care mătură Spania şi alte părţi ale lumii.

Într-un parlament extrem de fragmentat, singura opţiune a PP de a rămâne la guvernare pare să fie acum o coaliţie sau o alianţă mai puţin formală cu Vox, potrivit News.ro.

Alegerile anticipate au fost convocate de preşedintele regional Jorge Azcón după ce Vox şi-a retras sprijinul pentru guvernul său conservator. Având în vedere că mulţi alegători au trecut de la PP la Vox, partidul de extremă dreapta se află acum într-o poziţie puternică pentru a solicita concesii în schimbul sprijinului acordat PP.