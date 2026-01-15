Reacțiile incredibile ale lui Chivu din ultimul meci cu Inter. Cum a fost surprins la marginea terenului | GALERIE FOTO

Echipa italiană Inter Milano, condusă de românul Cristian Chivu, a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Lecce, într-o restanţă din etapa a 16-a a campionatului italian, serie A.

Cristian Chivu a început meciul de pe „Giuseppe Meazza”, cu Lecce, fără Lautaro Martinez, Frattesi, Dimarco sau Esposito, iar Bonny, unul dintre titularizaţii surpriză a ratat prima ocazie, în minutul 6. Arbitrul Fabio Maresca a dictat penalti pentru Inter în minutul 24, la un duel între Bonny şi Veiga, însă, chemat la VAR, centralul şi-a schimbat decizia şi a anulat lovitura de pedeapsă.

În partea secundă gazdele au continuat să pună în pericol poarta oaspeţilor, dar Falcone a scos la Barella, în minutul 51. Lecce a avut o ocazie mare, în minutul 73, la Siebert, însă goalkeeperul interist Sommer a scos incredibil şi după cinci minute Francesco Pio Esposito a marcat, la o minge respinsă de Falcone, aducând victoria la limită a lui Inter, 1-0 în faţa celor de la Lecce.

Câştigând restanţa, Inter a ajuns la 20 de meciuri şi 46 de puncte, cu ajutorul cărora elevii lui Chivu sunt lideri în Serie A. Pe locul secund este AC Milan, cu 40 de puncte, dar milanezii au un meci în minus. Pe trei se află campioana, Napoli, tot cu 40 de puncte.

Chivu a primit trofeul „Antrenorul lunii decembrie 2025” din Serie A

În urmă cu două zile, Cristi Chivu a primit fizic trofeul „Antrenorul lunii decembrie 2025” din Serie A, iar clubul italian a publicat poza în care românul și-a ridicat titlul.

În cele trei victorii din decembrie, Inter a marcat șapte goluri și a primit doar unul.

Recent, Inter a publicat poza în care Cristi Chivu apare cu trofeul „Antrenorul lunii decembrie 2025”.

„Cristian Chivu își conduce jucătorii cu determinare, carismă și spirit de apartenență. S-a alăturat echipei Inter cu încredere, încurajându-și jucătorii să paseze rapid și să preseze agresiv pentru a recupera mingea în partea superioară a terenului, în timp ce și-a conturat ideile tactice în jurul punctelor forte ale unei echipe care a ajuns de două ori în finala Ligii Campionilor în ultimele trei sezoane. Trei victorii din trei meciuri în decembrie au readus Inter în fruntea clasamentului, într-un campionat care continuă să încânte fanii cu răsturnări de situație și schimbări constante în fruntea clasamentului”, a declarat Luigi De Siervo, CEO-ul Serie A.

Sursa: News.ro, Inter.it

