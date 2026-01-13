Vouchere de vacanță în 2026: ce s-a schimbat și ce trebuie să știi. Condiții, reguli și noutăți importante

În 2026, voucherele de vacanță vin cu reguli și condiții actualizate. De la 1 ianuarie au avut loc modificări importante privind plafonul salarial.

Noile modificări fac programul mai clar și mai ușor de urmărit, punând accent pe sprijinul acordat angajaților, în timp ce păstrează scopul principal de a încuraja turismul intern.

Voucherele de vacanță în 2026: condiții, reguli și noutăți importante

Începând cu 1 ianuarie 2026, sistemul de vouchere de vacanță pentru angajații din sectorul public din România a fost actualizat semnificativ prin Legea nr. 141/2025, care aduce modificări fiscale și bugetare, și prin revizuirea Ordonanței de Urgență nr. 8/2009 privind voucherele de vacanță. Conform noilor reglementări, instituțiile publice vor acorda anual vouchere în valoare de 800 de lei, pentru personalul cu salarii de bază lunare nete de până la 6.000 de lei. Comparativ cu anul 2025, plafonul salarial de eligibilitate a fost redus, atunci limita maximă fiind de 8.000 de lei net lunar.

Aceste modificări urmăresc să facă programul mai transparent, ușor de monitorizat și să concentreze beneficiile asupra angajaților cu venituri mai mici, păstrând totodată scopul de a stimula turismul intern.

Shutterstock

Ce se schimbă la voucherele de vacanță în 2026

Cea mai semnificativă schimbare introdusă în 2026 este plafonul salarial de eligibilitate. Conform Legii nr. 141/2025 și modificărilor aduse Ordonanței nr. 8/2009, voucherele de vacanță se acordă exclusiv angajaților din sectorul public cu salarii de bază lunare nete de maximum 6.000 de lei. Această restricție reduce numărul beneficiarilor comparativ cu anii anteriori, astfel că o parte dintre angajații bugetari care primeau vouchere în trecut nu vor mai fi eligibili în 2026.

Legea privind voucherele de vacanță 2026 prevede la articolul 1, alineatul (2):

„Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă anual vouchere de vacanță în cuantum de 800 lei, în perioada 1 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2026, personalului ale cărui salarii de bază lunare nete sunt de până la 6.000 lei. Valorificarea voucherelor se realizează în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.”

Valoarea voucherelor de vacanță în 2026

În 2026, fiecare angajat eligibil poate primi vouchere în valoare de 800 de lei, acordate exclusiv pe suport electronic (card de vacanță). Voucherele pot fi utilizate integral pentru achiziția de servicii turistice interne, fără obligația unei contribuții financiare din partea angajatului – modificare importantă față de anii anteriori, când legislația impunea cofinanțarea parțială a pachetelor turistice.

Distribuirea efectivă a voucherelor este stabilită de fiecare instituție publică, în limita bugetelor aprobate și conform procedurilor interne, legislația neprevăzând un termen unic de acordare pe parcursul anului.

Cine beneficiază de voucherele de vacanță în 2026

Beneficiarii vouchereleor de vacanță sunt angajații din instituțiile publice, în limita bugetelor aprobate și în cadrul plafonului salarial de maximum 6.000 de lei net lunar. Aceștia includ:

personalul din administrația publică centrală și locală;

cadrele didactice și personalul din sistemul universitar de stat;

personalul din sistemul public de sănătate;

angajați din structurile de ordine publică, apărare și siguranță națională;

personal contractual din instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sursa de finanțare.

Angajații din mediul privat nu mai sunt beneficiari ai programului finanțat din fonduri publice, dar pot primi vouchere ca beneficiu extrasalarial, la decizia angajatorului, conform Codului Fiscal.

Ce sunt voucherele de vacanță

Voucherele de vacanță reprezintă un beneficiu oferit angajaților, conceput pentru a sprijini efectuarea concediului anual în România. Acestea pot fi folosite pentru achiziționarea de servicii turistice, precum cazare, transport intern, mese sau activități de agrement.

Voucherele sunt acordate sub formă de tichete sau carduri electronice și pot fi utilizate exclusiv la unitățile turistice autorizate și înregistrate la Autoritatea Națională pentru Turism.

Scopul acestui beneficiu este dublu: pe de o parte, să reducă cheltuielile angajaților legate de concediul de odihnă, iar pe de altă parte, să stimuleze turismul intern, sprijinind astfel atât economia locală, cât și accesul la vacanțe pentru salariați.

Shutterstock

Cum pot fi folosite voucherele de vacanță

Pentru a beneficia de voucherele de vacanță în 2026, angajații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

să fie angajați ai unei instituții publice la data acordării;

să aibă salariul de bază net lunar de maximum 6.000 lei;

să utilizeze voucherele exclusiv pentru servicii turistice interne.

Angajații din sectorul public care primesc vouchere de vacanță au obligația de a le utiliza corect, conform legislației. Aceste tichete se folosesc pentru plata serviciilor de cazare, inclusiv hoteluri, pensiuni sau alte unități autorizate, disponibile pe lista partenerilor agreați. Astfel, în loc să plătească cu numerar sau card, beneficiarii pot folosi direct voucherele pentru achitarea serviciilor turistice eligibile.

Voucherele de vacanță sunt personalizate și netransmisibile, putând fi folosite doar de titularul lor pe baza actului de identitate. Vânzarea sau transmiterea acestora este sancționată cu amendă.

De asemenea, unitățile de cazare sau agențiile de turism care permit utilizarea voucherelor de către persoane care nu sunt beneficiari legali riscă o amendă, pentru a asigura respectarea reglementărilor și corectitudinea programului.

Când expiră voucherele de vacanță în 2026

Voucherele sunt valabile 12 luni de la data alimentării, nu pot fi rambursate sau schimbate în bani, iar utilizarea lor se face exclusiv în unități de cazare și agenții turistice autorizate. Cheltuielile trebuie justificate prin factură fiscală și dovada plății cu cardul de vacanță.

Ce poți plăti cu voucherele de vacanță în 2026

Voucherele de vacanță pot fi folosite pentru plata serviciilor turistice pe teritoriul României, inclusiv cazare, mese, transport intern, tratamente în stațiuni balneare și alte servicii complementare.

Unitățile de cazare și agențiile de turism pot crea pachete turistice personalizate, care să includă toate serviciile eligibile. Pentru ca voucherele să poată fi utilizate, un pachet turistic trebuie să includă cel puțin o noapte de cazare. Astfel, angajații pot folosi cardul de vacanță nu doar pentru cazare, ci și pentru mese, agrement sau tratamente incluse în pachet.

Printre serviciile care pot fi plătite cu vouchere de vacanță se numără:

cazarea la orice unitate turistică autorizată din România, fie că este situată într-o stațiune sau într-un oraș;

pachete turistice care includ cazare și transport intern;

pachete cu cazare și masă, incluzând demipensiune sau all-inclusive;

pachete care combină cazare și tratament balnear;

pachete cu cazare și agrement.

Ce nu poate fi achitat cu vouchere de vacanță

Voucherele nu pot fi folosite pentru:

asigurări de călătorie;

cazarea în unități fără clasificare turistică;

sejururi sau servicii în afara României;

plata directă a meselor la restaurante independente sau takeaway;

bilete de avion, autocar sau alte mijloace de transport internațional.

Plata cu vouchere la restaurant

Cardul de vacanță nu poate fi folosit direct la restaurante sau cafenele. Totuși, dacă mesele sunt incluse într-un pachet turistic achiziționat de la o agenție sau direct de la unitatea de cazare, cardul poate fi folosit pentru plata acestora. Aceasta se aplică în special pentru mesele servite la restaurantul unității de cazare, în cadrul pachetelor de tip demipensiune sau all-inclusive.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













